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При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250727/pri-remonte-tsarskogo-kurgana-v-kerchi-vypolnena-tolko-chast-proekta-1148164860.html
При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта
При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта - РИА Новости Крым, 27.07.2025
При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта
Царский курган в Керчи, открывшийся после 4-летнего перерыва, отремонтирован временно, была выполнена только часть проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T13:28
2025-07-27T13:28
керчь
радио "спутник в крыму"
владимир фролов
музеи крыма
история
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Царский курган в Керчи, открывшийся после 4-летнего перерыва, отремонтирован временно, была выполнена только часть проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий отделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.В августе 2021 года в Керчи произошло наводнение, из-за чего Царский курган закрыли. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, были проведены противоаварийные работы – в частности, укреплен вход в гробницу. Древняя усыпальница открыта для посещения с 15 июля текущего года.Он подчеркнул, что сооружение – временное и спроектировано с учетом возможных повторных ливней и погодных условий региона. Однако вопрос капитальной реставрации объекта остается открытым. На сегодняшний день проектная документация уже прошла необходимые экспертизы и согласования, однако финансирование пока не выделено."Музей-заповедник не располагает средствами на полную реставрацию. Мы подали заявки на субсидии совместно с Минкультом Крыма", – отметил представитель музея.Он уточнил, что речь идет о восстановлении разрушенной части горизонтальной каменной кладки XIX века, ведущей ко входу в курган. Полная реставрация потребует укрепления склонов геотекстильными материалами и реконструкции входной группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворцаКакие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуДом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает 55-летие
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керчь, владимир фролов, музеи крыма, история
При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта

Вопрос капитальной реставрации Царского кургана в Керчи остается открытым

13:28 27.07.2025
 
© Фото: Евгений БондаренкоЦарский курган в Керчи
Царский курган в Керчи
© Фото: Евгений Бондаренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Царский курган в Керчи, открывшийся после 4-летнего перерыва, отремонтирован временно, была выполнена только часть проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий отделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.
В августе 2021 года в Керчи произошло наводнение, из-за чего Царский курган закрыли. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, были проведены противоаварийные работы – в частности, укреплен вход в гробницу. Древняя усыпальница открыта для посещения с 15 июля текущего года.
"Была выполнена только часть проектных решений – защитное сооружение, чтобы обеспечить безопасность туристов и сотрудников. Сам дромос и погребальная камера не пострадали, и теперь доступны для осмотра", – рассказал Фролов.
Он подчеркнул, что сооружение – временное и спроектировано с учетом возможных повторных ливней и погодных условий региона. Однако вопрос капитальной реставрации объекта остается открытым. На сегодняшний день проектная документация уже прошла необходимые экспертизы и согласования, однако финансирование пока не выделено.
"Музей-заповедник не располагает средствами на полную реставрацию. Мы подали заявки на субсидии совместно с Минкультом Крыма", – отметил представитель музея.
Он уточнил, что речь идет о восстановлении разрушенной части горизонтальной каменной кладки XIX века, ведущей ко входу в курган. Полная реставрация потребует укрепления склонов геотекстильными материалами и реконструкции входной группы.
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Радио "Спутник в Крыму"КерчьВладимир ФроловМузеи КрымаИстория
 
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