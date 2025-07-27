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При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта

При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта - РИА Новости Крым, 27.07.2025

При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта

Царский курган в Керчи, открывшийся после 4-летнего перерыва, отремонтирован временно, была выполнена только часть проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T13:28

2025-07-27T13:28

2025-07-27T13:28

керчь

радио "спутник в крыму"

владимир фролов

музеи крыма

история

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Царский курган в Керчи, открывшийся после 4-летнего перерыва, отремонтирован временно, была выполнена только часть проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий отделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.В августе 2021 года в Керчи произошло наводнение, из-за чего Царский курган закрыли. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, были проведены противоаварийные работы – в частности, укреплен вход в гробницу. Древняя усыпальница открыта для посещения с 15 июля текущего года.Он подчеркнул, что сооружение – временное и спроектировано с учетом возможных повторных ливней и погодных условий региона. Однако вопрос капитальной реставрации объекта остается открытым. На сегодняшний день проектная документация уже прошла необходимые экспертизы и согласования, однако финансирование пока не выделено."Музей-заповедник не располагает средствами на полную реставрацию. Мы подали заявки на субсидии совместно с Минкультом Крыма", – отметил представитель музея.Он уточнил, что речь идет о восстановлении разрушенной части горизонтальной каменной кладки XIX века, ведущей ко входу в курган. Полная реставрация потребует укрепления склонов геотекстильными материалами и реконструкции входной группы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму разрабатывают концепцию реновации парка Ливадийского дворцаКакие знаковые объекты культурного наследия реставрируют в КрымуДом-корабль и комнаты-каюты: музей Грина в Феодосии отмечает 55-летие

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керчь, владимир фролов, музеи крыма, история