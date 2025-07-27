При ремонте Царского кургана в Керчи выполнена только часть проекта
Вопрос капитальной реставрации Царского кургана в Керчи остается открытым
© Фото: Евгений БондаренкоЦарский курган в Керчи
© Фото: Евгений Бондаренко
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Царский курган в Керчи, открывшийся после 4-летнего перерыва, отремонтирован временно, была выполнена только часть проекта. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил заведующий отделом охраны памятников и археологических исследований Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Владимир Фролов.
В августе 2021 года в Керчи произошло наводнение, из-за чего Царский курган закрыли. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, были проведены противоаварийные работы – в частности, укреплен вход в гробницу. Древняя усыпальница открыта для посещения с 15 июля текущего года.
"Была выполнена только часть проектных решений – защитное сооружение, чтобы обеспечить безопасность туристов и сотрудников. Сам дромос и погребальная камера не пострадали, и теперь доступны для осмотра", – рассказал Фролов.
Он подчеркнул, что сооружение – временное и спроектировано с учетом возможных повторных ливней и погодных условий региона. Однако вопрос капитальной реставрации объекта остается открытым. На сегодняшний день проектная документация уже прошла необходимые экспертизы и согласования, однако финансирование пока не выделено.
"Музей-заповедник не располагает средствами на полную реставрацию. Мы подали заявки на субсидии совместно с Минкультом Крыма", – отметил представитель музея.
Он уточнил, что речь идет о восстановлении разрушенной части горизонтальной каменной кладки XIX века, ведущей ко входу в курган. Полная реставрация потребует укрепления склонов геотекстильными материалами и реконструкции входной группы.
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