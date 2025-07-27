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Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе
Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе
В июле 2025 года специалисты Государственной ветеринарной службы Бахчисарайского района нашли пять "серых" пчелиных пчелопасек. В общем на них без регистрации... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T21:31
2025-07-27T21:31
сельское хозяйство
крым
пчеловодство
бахчисарайский район
госкомитет ветеринарии республики крым
мед
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В июле 2025 года специалисты Государственной ветеринарной службы Бахчисарайского района нашли пять "серых" пчелиных пчелопасек. В общем на них без регистрации жили 115 пчелиных семей.Как следует из сообщения ветеринарной службы, пчеловоды, не зарегистрировав пчел, нарушили Закон РФ "О ветеринарии", а также Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства."Пчелопасеки поставлены на профилактический карантин, в ходе которого будут проведены необходимые диагностические исследования на паразитарные и инфекционные заболевания пчел в соответствии в утвержденным планом. Также будут проведены маркирование, учет и регистрация в Компоненте ФГИС ВетИС "Хорриот", – сообщает комитет по ветеринарии Республики Крым.В ведомстве напоминают, что семьи пчел должны быть маркированы, учтены и зарегистрированы пасечниками до 1 сентября 2025 года, иначе хозяйствующие субъекты смогут использовать производимый ими мед исключительно для собственных нужд, без права продажи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в КрымуНа ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продуктыКак выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта
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РИА Новости Крым
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4.7
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сельское хозяйство, крым, пчеловодство, бахчисарайский район, госкомитет ветеринарии республики крым , мед, новости крыма
Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе

Пять нелегальных пасек нашли в Бахчисарайском районе Крыма

21:31 27.07.2025
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПчелы
Пчелы - РИА Новости, 1920, 27.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В июле 2025 года специалисты Государственной ветеринарной службы Бахчисарайского района нашли пять "серых" пчелиных пчелопасек. В общем на них без регистрации жили 115 пчелиных семей.

"Пчелопасеки были обнаружены вблизи населенных пунктов Куйбышево, Новоульяновка, Холмовка, Репино, Железнодорожное Бахчисарайского района. Информация об исследованиях данных пчелосемей на инфекционные и паразитарные заболевания пчел – не предоставлена. Маркировка на ульях – отсутствует", – сказано в сообщении.

Как следует из сообщения ветеринарной службы, пчеловоды, не зарегистрировав пчел, нарушили Закон РФ "О ветеринарии", а также Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства.
"Пчелопасеки поставлены на профилактический карантин, в ходе которого будут проведены необходимые диагностические исследования на паразитарные и инфекционные заболевания пчел в соответствии в утвержденным планом. Также будут проведены маркирование, учет и регистрация в Компоненте ФГИС ВетИС "Хорриот", – сообщает комитет по ветеринарии Республики Крым.
В ведомстве напоминают, что семьи пчел должны быть маркированы, учтены и зарегистрированы пасечниками до 1 сентября 2025 года, иначе хозяйствующие субъекты смогут использовать производимый ими мед исключительно для собственных нужд, без права продажи.
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Сельское хозяйствоКрымПчеловодствоБахчисарайский районГоскомитет ветеринарии Республики КрымМедНовости Крыма
 
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