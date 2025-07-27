https://crimea.ria.ru/20250727/nezaregistrirovannye-pchely-zhili-u-pasechnikov-v-bakhchisarayskom-rayone-1148274511.html

Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе

Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе - РИА Новости Крым, 27.07.2025

Незарегистрированные пчелы жили у пасечников в Бахчисарайском районе

В июле 2025 года специалисты Государственной ветеринарной службы Бахчисарайского района нашли пять "серых" пчелиных пчелопасек. В общем на них без регистрации... РИА Новости Крым, 27.07.2025

2025-07-27T21:31

2025-07-27T21:31

2025-07-27T21:31

сельское хозяйство

крым

пчеловодство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В июле 2025 года специалисты Государственной ветеринарной службы Бахчисарайского района нашли пять "серых" пчелиных пчелопасек. В общем на них без регистрации жили 115 пчелиных семей.Как следует из сообщения ветеринарной службы, пчеловоды, не зарегистрировав пчел, нарушили Закон РФ "О ветеринарии", а также Ветеринарные правила содержания медоносных пчел в целях их воспроизводства, разведения, реализации и использования для опыления сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции пчеловодства."Пчелопасеки поставлены на профилактический карантин, в ходе которого будут проведены необходимые диагностические исследования на паразитарные и инфекционные заболевания пчел в соответствии в утвержденным планом. Также будут проведены маркирование, учет и регистрация в Компоненте ФГИС ВетИС "Хорриот", – сообщает комитет по ветеринарии Республики Крым.В ведомстве напоминают, что семьи пчел должны быть маркированы, учтены и зарегистрированы пасечниками до 1 сентября 2025 года, иначе хозяйствующие субъекты смогут использовать производимый ими мед исключительно для собственных нужд, без права продажи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Без риска нет меда": каково быть пчеловодом в КрымуНа ярмарках в Крыму и Севастополе с нарушениями продают продуктыКак выбрать на рынке качественный мед – советы эксперта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, пчеловодство, бахчисарайский район, госкомитет ветеринарии республики крым , мед, новости крыма