Рейтинг@Mail.ru
Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250724/zheleznodorozhnuyu-stantsiyu-sem-kolodezey-v-krymu-remontiruyut-1148195588.html
Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют
Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют
Власти Ленинского района Крыма опровергли информацию о полном закрытии железнодорожного переезда в поселке Ленино. Об этом говорится в сообщении в районной... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T16:31
2025-07-24T16:31
ленинский район
крым
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
новости крыма
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/41/1114614111_0:111:768:543_1920x0_80_0_0_382abf29962e4a2a6a95ac4eb6a86af2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинского района Крыма опровергли информацию о полном закрытии железнодорожного переезда в поселке Ленино. Об этом говорится в сообщении в районной администрации.Там уточнили, что в настоящее время ведутся плановые работы по реконструкции железнодорожной станции Семь Колодезей и обустройству двухпутных вставок железнодорожного полотна.Подобные работы периодически проводятся в Ленинском районе. Ранее сообщалось, что рядом с селом Ильичево на два дня ограничат автопереезд через железную дорогу в связи с работами по техобслуживанию путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холерыАферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
ленинский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111461/41/1114614111_91:0:815:543_1920x0_80_0_0_421e62f9b8e15209cfd3354b3509578d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинский район, крым, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, новости крыма, фейк
Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют

Станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют - движение не перекрыто

16:31 24.07.2025
 
© CC0 / SofiLayla / Железнодорожный переезд Железнодорожный переезд
Железнодорожный переезд
© CC0 / SofiLayla / Железнодорожный переезд
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинского района Крыма опровергли информацию о полном закрытии железнодорожного переезда в поселке Ленино. Об этом говорится в сообщении в районной администрации.

"Сообщения, распространяемые в социальных сетях о полном закрытии железнодорожного переезда в Ленино, не соответствуют действительности. Администрация Ленинского района официально заявляет, что данные сведения являются ложными и не отражают текущую ситуацию", – сказано в сообщении районной администрации.

Там уточнили, что в настоящее время ведутся плановые работы по реконструкции железнодорожной станции Семь Колодезей и обустройству двухпутных вставок железнодорожного полотна.
"Эти работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и не предусматривают полного закрытия железнодорожного переезда в Ленино. Железнодорожный переезд функционирует в штатном режиме", – подчеркнули в районной администрации.
Подобные работы периодически проводятся в Ленинском районе. Ранее сообщалось, что рядом с селом Ильичево на два дня ограничат автопереезд через железную дорогу в связи с работами по техобслуживанию путей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаграды
В Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холеры
Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
 
Ленинский районКрымРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаНовости КрымаФейк
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:14Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
17:05Как участникам СВО в Крыму получить денежную выплату вместо участка земли
16:43В Симферополе начали расчищать русло Салгира от мусора и ила
16:31Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют
16:09В Севастополе отремонтируют фасады более 30 многоэтажек
15:43Теракт на Крымском мосту в 2022 году - Следком установил все этапы ЧП
15:16Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком
15:09Сдал назад: Зеленский отменяет свое решение об антикоррупционных органах
15:00Предприятия Крыма загружены заказами на годы вперед - Аксенов
14:52Названа сумма ущерба от ударов боевиков ВСУ по Донбассу и Новороссии
14:41Захарова прокомментировала "вмешательство" РФ на выборах в Японии
14:25Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
14:17На пожаре в ТЦ в Ростовской области обнаружено тело погибшей
14:07Над Крымом ПВО сбила два беспилотника
13:36На трассе Бахчисарай – Ялта начался капитальный ремонт моста
13:25Жуткие потери Киева - новые данные с фронтов СВО
13:02Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой
12:52Пожар в ТЦ в Ростовской области - погиб спасатель
12:48Групповой удар по Украине сегодня – уничтожены объекты энергокомплекса
12:31Около 60 участников СВО прошли отбор в программе "Герои Крыма"
Лента новостейМолния