Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют
Станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют - движение не перекрыто
© CC0 / SofiLayla / Железнодорожный переезд Железнодорожный переезд
© CC0 / SofiLayla / Железнодорожный переезд
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинского района Крыма опровергли информацию о полном закрытии железнодорожного переезда в поселке Ленино. Об этом говорится в сообщении в районной администрации.
"Сообщения, распространяемые в социальных сетях о полном закрытии железнодорожного переезда в Ленино, не соответствуют действительности. Администрация Ленинского района официально заявляет, что данные сведения являются ложными и не отражают текущую ситуацию", – сказано в сообщении районной администрации.
Там уточнили, что в настоящее время ведутся плановые работы по реконструкции железнодорожной станции Семь Колодезей и обустройству двухпутных вставок железнодорожного полотна.
"Эти работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком и не предусматривают полного закрытия железнодорожного переезда в Ленино. Железнодорожный переезд функционирует в штатном режиме", – подчеркнули в районной администрации.
Подобные работы периодически проводятся в Ленинском районе. Ранее сообщалось, что рядом с селом Ильичево на два дня ограничат автопереезд через железную дорогу в связи с работами по техобслуживанию путей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: