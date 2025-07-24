https://crimea.ria.ru/20250724/zheleznodorozhnuyu-stantsiyu-sem-kolodezey-v-krymu-remontiruyut-1148195588.html

Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют

Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Железнодорожную станцию Семь Колодезей в Крыму ремонтируют

Власти Ленинского района Крыма опровергли информацию о полном закрытии железнодорожного переезда в поселке Ленино. Об этом говорится в сообщении в районной... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T16:31

2025-07-24T16:31

2025-07-24T16:31

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Власти Ленинского района Крыма опровергли информацию о полном закрытии железнодорожного переезда в поселке Ленино. Об этом говорится в сообщении в районной администрации.Там уточнили, что в настоящее время ведутся плановые работы по реконструкции железнодорожной станции Семь Колодезей и обустройству двухпутных вставок железнодорожного полотна.Подобные работы периодически проводятся в Ленинском районе. Ранее сообщалось, что рядом с селом Ильичево на два дня ограничат автопереезд через железную дорогу в связи с работами по техобслуживанию путей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму мошенники рассылают ложные сообщения о выплатах за госнаградыВ Сочи опровергли фейк о закрытии пляжей из-за мазута и холерыАферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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