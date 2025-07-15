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Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго" - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"
Мошенники создали фейковый аккаунт гендиректора "Крымэнерго" в Telegram, проинформировала во вторник пресс-служба предприятия. РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T10:08
2025-07-15T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый аккаунт гендиректора "Крымэнерго" в Telegram, проинформировала во вторник пресс-служба предприятия.Сообщения или звонки с указанного аккаунта настоятельно рекомендуют игнорировать, уточнили в компании.Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей предприятия "Крымэнерго". В феврале в Telegram уже появлялись фейковые страницы гендиректора, в мае мошенники также создавали поддельные аккаунты других руководителей предприятия.Во вторник сообщалось также о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.Ранее мошенники создали дубликаты аккаунтов главы администрации Феодосии Владимира Кима и его заместителей, с помощью которых пытались обмануть горожан. До этого аферисты сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая схема обмана: мошенники стали представляться газовщикамиМошенники придумали новый способ обмана с открытками в мессенджерах"Почта России" предупредила о новой схеме мошенничества
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РИА Новости Крым
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крым, фейк, соцсети, гуп рк "крымэнерго", мошенничество, цифровая безопасность, новости крыма
Аферисты создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"

Мошенники создали фейковый Telegram-аккаунт гендиректора "Крымэнерго"

10:08 15.07.2025
 
© Dmitry MakeevНаручники
Наручники
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Мошенники создали фейковый аккаунт гендиректора "Крымэнерго" в Telegram, проинформировала во вторник пресс-служба предприятия.
"Мошенники создали фейковый аккаунт в мессенджере Telegram, выдающий себя за генерального директора предприятия "Крымэнерго" Максима Шклярского", – сообщили в пресс-службе.
Сообщения или звонки с указанного аккаунта настоятельно рекомендуют игнорировать, уточнили в компании.
Это не первая попытка аферистов выдавать себя за представителей предприятия "Крымэнерго". В феврале в Telegram уже появлялись фейковые страницы гендиректора, в мае мошенники также создавали поддельные аккаунты других руководителей предприятия.
Во вторник сообщалось также о поддельном аккаунте министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Алексея Еременко.
Ранее мошенники создали дубликаты аккаунтов главы администрации Феодосии Владимира Кима и его заместителей, с помощью которых пытались обмануть горожан. До этого аферисты сделали фейковую страницу главы администрации Раздольненского района Крыма Дениса Олейника, главы администрации Черноморского района Крыма Александра Дудинова, главы администрации Джанкоя Игоря Ивина, мэра Армянска Василия Телиженко, главы Алушты Галины Огневой, министра внутренней политики, информации и связи Крыма Альберта Куршутова.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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