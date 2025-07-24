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Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
Морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T18:22
2025-07-24T18:22
2025-07-24T18:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота.Также ведется строительство неточных подводных лодок проекта 677. Путин отметил, что всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок.Президент подчеркнул, что подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, сохранение стратегического паритета.Он также напомнил, что за последние шесть лет в состав Военно-морского флота вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Президент назвал такие темпы строительства подлодок очень хорошими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский штормСтратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
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владимир путин (политик), вмф, новости, армия и флот, россия
Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин
Ядерные силы РФ в ближайшие годы пополнятся четырьмя подлодками проекта "Борей-А" – Путин
18:22 24.07.2025 (обновлено: 18:28 24.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота.
"В ближайшие годы наши морские ядерные силы в плановом порядке пополнят еще четыре подводные лодки проекта "Борей-А". Две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами "Булава", а также другим современным оружием", - сказал глава государства.
Также ведется строительство неточных подводных лодок проекта 677. Путин отметил, что всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок.
Президент подчеркнул, что подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, сохранение стратегического паритета.
"У нас должен быть современный и хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски. Поэтому повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач. Мы ей придаем первостепенное значение", - указал российский лидер.
Он также напомнил, что за последние шесть лет в состав Военно-морского флота вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Президент назвал такие темпы строительства подлодок очень хорошими.
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