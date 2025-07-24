https://crimea.ria.ru/20250724/yadernye-sily-rf-popolnyat-4-atomnye-podlodki-proekta-borey-a--putin-1148198671.html

Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин

Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Ядерные силы РФ пополнят 4 атомные подлодки проекта "Борей-А" – Путин

Морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T18:22

2025-07-24T18:22

2025-07-24T18:28

владимир путин (политик)

вмф

новости

армия и флот

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Морские ядерные силы России в ближайшие годы пополнятся четырьмя атомными подводными лодками проекта "Борей-А", заявил президент РФ Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил Военно-морского флота.Также ведется строительство неточных подводных лодок проекта 677. Путин отметил, что всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок.Президент подчеркнул, что подводные силы ВМФ играют ключевую роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите ее интересов и вносят весомый вклад в региональную и глобальную стабильность, сохранение стратегического паритета.Он также напомнил, что за последние шесть лет в состав Военно-морского флота вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевые подводные лодки проекта "Ясень-М". Президент назвал такие темпы строительства подлодок очень хорошими.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский штормСтратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит

https://crimea.ria.ru/20250724/bolee-70-korabley-stroyatsya-seychas-na-rossiyskikh-verfyakh---putin-1148197422.html

россия

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владимир путин (политик), вмф, новости, армия и флот, россия