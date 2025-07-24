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Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин
Планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, сегодня на российских верфях строятся более 70... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T17:14
2025-07-24T17:17
владимир путин (политик)
вмф
россия
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей. Об этом заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в Северодвинске.По его словам, такая ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, а также будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений."Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - подчеркнул президент.В четверг в Северодвинске Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомоходе "Князь Пожарский", которая ознаменует его включение в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955А - восьмой в серии атомоходов "Борей/Борей-А". Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.Крейсер был заложен 23 декабря 2016 года, выведен из эллинга 3 февраля 2024 года, прошел все этапы испытаний. Корабль обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. "Князь Пожарский" станет 142-й атомной подводной лодкой, построенной на стапелях предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От Балтики до Каспия: ВМФ России начал масштабные учения "Июльский штормСтратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит Путин утвердил Стратегию развития ВМФ России до 2050 года
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владимир путин (политик), вмф, россия, новости, армия и флот
Более 70 кораблей строятся сейчас на российских верфях - Путин

Более 70 кораблей находятся в разных стадиях готовности на российских верфях - Путин

17:14 24.07.2025 (обновлено: 17:17 24.07.2025)
 
Владимир Путин
Владимир Путин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Планы по созданию современных сил Военно-морского флота РФ будут обязательно реализованы в полном объеме, сегодня на российских верфях строятся более 70 различных военных кораблей. Об этом заявил Путин, выступая на церемонии поднятия флага на атомном подводном ракетоносце "Князь Пожарский" в Северодвинске.
"Всего на российских верфях находятся в разных стадиях готовности более 70 кораблей. Так, только здесь, на "Севмаше", до 2030 года планируется построить шесть новых атомных подводных лодок", - цитирует РИА Новости главу государства.
По его словам, такая ритмичная и планомерная работа повысит экономическую стабильность предприятий отрасли и смежников, а также будет содействовать привлечению перспективных кадров и дальнейшему развитию высокотехнологичных решений.
"Обязательно и в полном объеме реализуем намеченные планы по созданию современного Военно-морского флота, обеспечим безопасность России и наши национальные интересы во всех районах Мирового океана. В этом не может быть никаких сомнений", - подчеркнул президент.
В четверг в Северодвинске Владимир Путин принял участие в церемонии поднятия флага на атомоходе "Князь Пожарский", которая ознаменует его включение в состав Военно-морского флота (ВМФ) России.
Атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения (АРПКСН) "Князь Пожарский" проекта 955А - восьмой в серии атомоходов "Борей/Борей-А". Каждый из кораблей этой серии несет по 16 межконтинентальных баллистических ракет "Булава" с разделяющимися головными частями индивидуального наведения.
Крейсер был заложен 23 декабря 2016 года, выведен из эллинга 3 февраля 2024 года, прошел все этапы испытаний. Корабль обладает высокими маневренными характеристиками и акустической малозаметностью. "Князь Пожарский" станет 142-й атомной подводной лодкой, построенной на стапелях предприятия Объединенной судостроительной корпорации "Севмаш".
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Владимир Путин (политик)ВМФРоссияНовостиАрмия и флот
 
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