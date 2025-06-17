Рейтинг@Mail.ru
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250617/strategiya-razvitiya-voenno-morskogo-flota-rf-do-2050-goda-chto-ona-izmenit-1147260912.html
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
Утверждение президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития Военно-морского флота РФ до 2050 года свидетельствует о том, что эту задачу необходимо... РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T06:06
2025-06-17T06:06
радио "спутник в крыму"
сергей горбачев
мнения
вмф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147260791_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_119165b30fefca24456048c1f114867b.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Утверждение президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития Военно-морского флота РФ до 2050 года свидетельствует о том, что эту задачу необходимо решать комплексно, в том числе с учетом опыта СВО. И специалисты Черноморского флота могли бы сыграть свою важную роль для достижения конкретных целей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.9 июня помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, отметив, что подобный документ принят впервые в современной истории.Он отметил, что на разработку Стратегии ушел год, и сегодня сам факт того, что подобного рода документ в принципе существует и принят, является важным, в особенности с учетом того, что в следующем году Россия будет отмечать 330-летие своего военно-морского флота.Пока это только подтверждение важности самого процесса для его упорядочения, вторым же этапом пути к достижению целей должна стать постановка задач, нацеленных на конкретный результат, добавил Горбачев."Эта сфера довольно специфичная, о наших оборонных замыслах нет смысла заявлять. Но по каким-то составляющим этот документ однозначно должен быть расписан, с тем чтобы и военные моряки, и общественность понимали, что может действительно быть сделано для того, чтобы Россия сохранила статус великой морской державы. Какие-то параметры должны быть озвучены", – сказал Горбачев.По его мнению, это могут быть некоторые отдельные сведения, связанные с вопросами развития океанской составляющей ВМФ РФ, в том числе авианосной, а также вопросами, касающимися инновационных технологий в развитии кораблестроения, потому что "флот – это не только корабли".По его словам, "в постсоветский период принималась масса документов, связанных с ВМФ, но масштабной деятельности не было". Сегодня же, по словам Горбачева, необходимость в такой работе назрела в условиях меняющихся реалий, в том числе геополитических, а также роли в них России.Горбачев добавил, что история Военно-морского флота России связана в основном с Балтикой и Черным морем, "причем основная масса ярких побед флотоводцев связана именно с нашим (черноморским – ред.) театром военной деятельности".Потому специалисты Черноморского флота в Севастополе и Крыму могли бы участвовать в постановке конкретных задач и разработке концепций их решения в рамках реализации Стратегии ВМФ России."Хотелось бы, конечно, чтобы и мы, черноморцы – и я имею ввиду под черноморцами не только моряков, а всех, кто с военно-морской сферой связан, – в этом плане были законодателями", – подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147260791_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d5ba798fbea22bbc7b9c4ee01f403535.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей горбачев, мнения, вмф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия
Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит

Эксперты ЧФ достойны сыграть роль в реализации Стратегии ВМФ РФ - мнение

06:06 17.06.2025
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПринятие присяги в Тихоокеанском военно-морском училище
Принятие присяги в Тихоокеанском военно-морском училище - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Утверждение президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития Военно-морского флота РФ до 2050 года свидетельствует о том, что эту задачу необходимо решать комплексно, в том числе с учетом опыта СВО. И специалисты Черноморского флота могли бы сыграть свою важную роль для достижения конкретных целей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.
9 июня помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, отметив, что подобный документ принят впервые в современной истории.
"Принятие этого документа – подчеркивание того, что задачу нужно решать комплексно. И с точки зрения военно-морской доктрины, и с точки зрения теории военно-морского искусства с учетом опыта специальной военной операции", – сказал Горбачев.
Он отметил, что на разработку Стратегии ушел год, и сегодня сам факт того, что подобного рода документ в принципе существует и принят, является важным, в особенности с учетом того, что в следующем году Россия будет отмечать 330-летие своего военно-морского флота.
Пока это только подтверждение важности самого процесса для его упорядочения, вторым же этапом пути к достижению целей должна стать постановка задач, нацеленных на конкретный результат, добавил Горбачев.
"Эта сфера довольно специфичная, о наших оборонных замыслах нет смысла заявлять. Но по каким-то составляющим этот документ однозначно должен быть расписан, с тем чтобы и военные моряки, и общественность понимали, что может действительно быть сделано для того, чтобы Россия сохранила статус великой морской державы. Какие-то параметры должны быть озвучены", – сказал Горбачев.
По его мнению, это могут быть некоторые отдельные сведения, связанные с вопросами развития океанской составляющей ВМФ РФ, в том числе авианосной, а также вопросами, касающимися инновационных технологий в развитии кораблестроения, потому что "флот – это не только корабли".
"Это и вопросы, связанные с новыми проектами кораблей, которые должны опережать своих оппонентов и конкурентов. Это и развитие наших морских стратегических ядерных сил, которые у нас получают новые лодки. Это и морская ракетоносная авиация, и строительство амфибийных сил. Надо говорить о нашем судостроении российском, а тут и судоремонтная составляющая", – сказал Горбачев.
По его словам, "в постсоветский период принималась масса документов, связанных с ВМФ, но масштабной деятельности не было". Сегодня же, по словам Горбачева, необходимость в такой работе назрела в условиях меняющихся реалий, в том числе геополитических, а также роли в них России.
Горбачев добавил, что история Военно-морского флота России связана в основном с Балтикой и Черным морем, "причем основная масса ярких побед флотоводцев связана именно с нашим (черноморским – ред.) театром военной деятельности".
Потому специалисты Черноморского флота в Севастополе и Крыму могли бы участвовать в постановке конкретных задач и разработке концепций их решения в рамках реализации Стратегии ВМФ России.
"Хотелось бы, конечно, чтобы и мы, черноморцы – и я имею ввиду под черноморцами не только моряков, а всех, кто с военно-морской сферой связан, – в этом плане были законодателями", – подытожил он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ
Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
 
Радио "Спутник в Крыму"Сергей ГорбачевМненияВМФЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:06Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
00:01Дожди отступают: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 17 июня
23:3951 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
22:56Заявление о ядерном оружии в Иране и юбилей "Артека" – главное за день
22:26Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
22:01Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
21:43В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня
21:31На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
21:13На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году
20:59При раскопках в Херсонесе нашли погребальные ложа как в Италии и Франции
20:37ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя
20:15Удар в прямом эфире: Израиль атаковал гостелерадиокомпанию Ирана
19:57В Крыму выявили 21 школьника за рулем без прав
19:40В Крыму 100-летие "Артека" назвали событием мирового масштаба
19:22В Крыму и Севастополе 13 человек заболели боррелиозом после укусов клещей
19:07"Флагман детского отдыха": Мишустин поздравил "Артек" со 100-летием
18:501800 человек ранены в результате ударов Израиля по Ирану
18:38Евпатория на две недели осталась без горячей воды
18:24"Символ счастливого детства": Путин поздравил "Артек" со 100-летием 3:11
Лента новостейМолния