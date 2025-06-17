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Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит

Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит - РИА Новости Крым, 17.06.2025

Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит

Утверждение президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития Военно-морского флота РФ до 2050 года свидетельствует о том, что эту задачу необходимо... РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T06:06

2025-06-17T06:06

2025-06-17T06:06

радио "спутник в крыму"

сергей горбачев

мнения

вмф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн – РИА Новости Крым. Утверждение президентом России Владимиром Путиным Стратегии развития Военно-морского флота РФ до 2050 года свидетельствует о том, что эту задачу необходимо решать комплексно, в том числе с учетом опыта СВО. И специалисты Черноморского флота могли бы сыграть свою важную роль для достижения конкретных целей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан 1-го ранга запаса Сергей Горбачев.9 июня помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев сообщил, что Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота РФ на период до 2050 года, отметив, что подобный документ принят впервые в современной истории.Он отметил, что на разработку Стратегии ушел год, и сегодня сам факт того, что подобного рода документ в принципе существует и принят, является важным, в особенности с учетом того, что в следующем году Россия будет отмечать 330-летие своего военно-морского флота.Пока это только подтверждение важности самого процесса для его упорядочения, вторым же этапом пути к достижению целей должна стать постановка задач, нацеленных на конкретный результат, добавил Горбачев."Эта сфера довольно специфичная, о наших оборонных замыслах нет смысла заявлять. Но по каким-то составляющим этот документ однозначно должен быть расписан, с тем чтобы и военные моряки, и общественность понимали, что может действительно быть сделано для того, чтобы Россия сохранила статус великой морской державы. Какие-то параметры должны быть озвучены", – сказал Горбачев.По его мнению, это могут быть некоторые отдельные сведения, связанные с вопросами развития океанской составляющей ВМФ РФ, в том числе авианосной, а также вопросами, касающимися инновационных технологий в развитии кораблестроения, потому что "флот – это не только корабли".По его словам, "в постсоветский период принималась масса документов, связанных с ВМФ, но масштабной деятельности не было". Сегодня же, по словам Горбачева, необходимость в такой работе назрела в условиях меняющихся реалий, в том числе геополитических, а также роли в них России.Горбачев добавил, что история Военно-морского флота России связана в основном с Балтикой и Черным морем, "причем основная масса ярких побед флотоводцев связана именно с нашим (черноморским – ред.) театром военной деятельности".Потому специалисты Черноморского флота в Севастополе и Крыму могли бы участвовать в постановке конкретных задач и разработке концепций их решения в рамках реализации Стратегии ВМФ России."Хотелось бы, конечно, чтобы и мы, черноморцы – и я имею ввиду под черноморцами не только моряков, а всех, кто с военно-морской сферой связан, – в этом плане были законодателями", – подытожил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин призвал учитывать опыт СВО при разработке тактики действий ВМФ Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России

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сергей горбачев, мнения, вмф, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, россия