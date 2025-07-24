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Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком
Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком
Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Амурской области самолета Ан-24 погибли. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T15:16
2025-07-24T15:59
приамурье
амурская область
авиакатастрофа
крушение самолета
происшествия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Амурской области самолета Ан-24 погибли. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.По факту крушения самолета АН-24 в районе города Тында с людьми на борту возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц."Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства", - добавила Петренко.Губернатор Амурской области Владимир Орлов объявил в регионе трехдневный траур на 25, 26 и 27 июля.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Борт следовал рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. В ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Позже стало известно, что во время облета места авиакатастрофы выжившие не обнаружены.В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области следствие рассматривает неисправность воздушного судна и человеческий фактор.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП. В ближайшее время по поручению российского премьера Михаила Мишустина на место вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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приамурье, амурская область, авиакатастрофа, крушение самолета, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости
Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком

В Амурской области при крушении Ан-24 погибли все пассажиры и члены экипажа – Следком

15:16 24.07.2025 (обновлено: 15:59 24.07.2025)
 
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратураМесто крушения Ан-24 в Амурской области
Место крушения Ан-24 в Амурской области
© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Амурской области самолета Ан-24 погибли. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Все лица, находившиеся на борту воздушного судна, погибли", - сообщила она.
По факту крушения самолета АН-24 в районе города Тында с людьми на борту возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.
"Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства", - добавила Петренко.
Губернатор Амурской области Владимир Орлов объявил в регионе трехдневный траур на 25, 26 и 27 июля.
"Во всех территориях Амурской области будут приспущены флаги. Эта ужасная трагедия унесла жизни 48 человек", - написал он в Telegram.
Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Борт следовал рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында.
В ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Позже стало известно, что во время облета места авиакатастрофы выжившие не обнаружены.
В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области следствие рассматривает неисправность воздушного судна и человеческий фактор.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП. В ближайшее время по поручению российского премьера Михаила Мишустина на место вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПриамурьеАмурская областьАвиакатастрофаКрушение самолетаПроисшествияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости
 
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