https://crimea.ria.ru/20250724/vse-passazhiry-i-ekipazh-an-24-pogibli-v-aviakatastrofe--sledkom-1148192874.html

Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком

Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Все пассажиры и экипаж Ан-24 погибли в авиакатастрофе – Следком

Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Амурской области самолета Ан-24 погибли. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T15:16

2025-07-24T15:16

2025-07-24T15:59

приамурье

амурская область

авиакатастрофа

крушение самолета

происшествия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Все пассажиры и члены экипажа упавшего в Амурской области самолета Ан-24 погибли. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.По факту крушения самолета АН-24 в районе города Тында с людьми на борту возбуждено уголовное дело о нарушении правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц."Для оказания практической помощи в расследовании обстоятельств крушения самолета и тщательной фиксации всех следов на место происшествия направлены опытные криминалисты и эксперты ведомства", - добавила Петренко.Губернатор Амурской области Владимир Орлов объявил в регионе трехдневный траур на 25, 26 и 27 июля.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Борт следовал рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. В ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Позже стало известно, что во время облета места авиакатастрофы выжившие не обнаружены.В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области следствие рассматривает неисправность воздушного судна и человеческий фактор.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП. В ближайшее время по поручению российского премьера Михаила Мишустина на место вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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амурская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приамурье, амурская область, авиакатастрофа, крушение самолета, происшествия, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости