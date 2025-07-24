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Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье
Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье
В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T09:58
2025-07-24T09:58
2025-07-24T10:25
авиакатастрофа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Сообщалось, что на борту находятся около 40 человек.Как уточнили в Росавиации, в момент, когда обломки были обнаружены вертолетом, фюзеляж самолета горел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, крушение самолета, происшествия, новости, приамурье, амурская область, самолет, авиация
Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье
В Приамурье обнаружен фюзеляж пассажирского самолета
09:58 24.07.2025 (обновлено: 10:25 24.07.2025)