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Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье
Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье
В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T09:58
2025-07-24T10:25
авиакатастрофа
крушение самолета
происшествия
новости
приамурье
амурская область
самолет
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Сообщалось, что на борту находятся около 40 человек.Как уточнили в Росавиации, в момент, когда обломки были обнаружены вертолетом, фюзеляж самолета горел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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авиакатастрофа, крушение самолета, происшествия, новости, приамурье, амурская область, самолет, авиация
Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье

В Приамурье обнаружен фюзеляж пассажирского самолета

09:58 24.07.2025 (обновлено: 10:25 24.07.2025)
 
© Фото : авиакомпания "Ангара"Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара"
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании Ангара
© Фото : авиакомпания "Ангара"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.
Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Сообщалось, что на борту находятся около 40 человек.

"По информации регионального управления МЧС России, в ходе поисковых работ вертолетом Ми-8 обнаружен фюзеляж самолета, пропавшего рядом с Тындой", – написал Орлов в своем Telegram-канале.

Как уточнили в Росавиации, в момент, когда обломки были обнаружены вертолетом, фюзеляж самолета горел.
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АвиакатастрофаКрушение самолетаПроисшествияНовостиПриамурьеАмурская областьСамолетАвиация
 
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