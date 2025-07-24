https://crimea.ria.ru/20250724/oblomki-passazhirskogo-samoleta-obnaruzheny-v-priamure-1148181519.html

Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье

Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Обломки пассажирского самолета обнаружены в Приамурье

В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T09:58

2025-07-24T09:58

2025-07-24T10:25

авиакатастрофа

крушение самолета

происшествия

новости

приамурье

амурская область

самолет

авиация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В Амурской области обнаружен фюзеляж пассажирского самолета АН-24 "Ангара", который пропал с радаров в нескольких километрах от аэропорта в городе Тында. Об этом сообщил губернатор региона Василий Орлов.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Сообщалось, что на борту находятся около 40 человек.Как уточнили в Росавиации, в момент, когда обломки были обнаружены вертолетом, фюзеляж самолета горел.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

приамурье

амурская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авиакатастрофа, крушение самолета, происшествия, новости, приамурье, амурская область, самолет, авиация