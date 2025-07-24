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Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области
В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T11:19
2025-07-24T11:19
амурская область
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.Ануфриев заверил, что следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета."Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24 было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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60
амурская область, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области

Неисправность и человеческий фактор могли стать причиной крушения Ан-24 в Амурской области

11:19 24.07.2025
 
© МЧС РоссииКрушение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Крушение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.
"Разрабатывается сразу несколько версий. Первая — это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета", - приводит его слова РИА Новости.
Ануфриев заверил, что следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета.
"Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.
Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24 было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.
Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".
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Амурская областьПроисшествияАвиакатастрофаКрушение самолетаНовостиСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)
 
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