https://crimea.ria.ru/20250724/nazvany-vozmozhnye-prichiny-krusheniya-an-24-v-amurskoy-oblasti-1148183922.html
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области
В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T11:19
2025-07-24T11:19
2025-07-24T11:19
амурская область
происшествия
авиакатастрофа
крушение самолета
новости
ск рф (следственный комитет российской федерации)
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148183702_0:71:342:263_1920x0_80_0_0_e8513d02db270dd43c7d5339f3f714b9.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.Ануфриев заверил, что следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета."Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24 было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
амурская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/18/1148183702_0:39:342:296_1920x0_80_0_0_be253e795e306fac784f429787a657ee.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
амурская область, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области
Неисправность и человеческий фактор могли стать причиной крушения Ан-24 в Амурской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.
"Разрабатывается сразу несколько версий. Первая — это техническая неисправность, а вторая, это, как правило, — человеческий фактор, нарушения при выполнении полета", - приводит его слова РИА Новости.
Ануфриев заверил, что следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета.
"Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.
Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров
и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында.
Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24 было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.
Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета
. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.