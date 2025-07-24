https://crimea.ria.ru/20250724/nazvany-vozmozhnye-prichiny-krusheniya-an-24-v-amurskoy-oblasti-1148183922.html

Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области

Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской области

В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T11:19

2025-07-24T11:19

2025-07-24T11:19

амурская область

происшествия

авиакатастрофа

крушение самолета

новости

ск рф (следственный комитет российской федерации)

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. В качестве предварительных версий крушения пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области рассматриваются неисправность воздушного судна и человеческий фактор. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Восточного межрегионального следственного управление СК на транспорте Владимир Ануфриев.Ануфриев заверил, что следователи комплексно изучат все обстоятельства, которые привели к крушению самолета."Мы находимся в стадии сбора информации, взаимодействием с организациями, занятыми в поисковых мероприятиях, с МЧС. Выезжает на место непосредственно руководитель управления", - сказал он.Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында. Ранее губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту Ан-24 было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

амурская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, происшествия, авиакатастрофа, крушение самолета, новости, ск рф (следственный комитет российской федерации), мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)