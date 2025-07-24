https://crimea.ria.ru/20250724/aviakatastrofa-v-priamure-spasateli-ne-obnaruzhili-vyzhivshikh---1148184747.html

Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших

Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших

Во время облета места авиакатастрофы в Амурской области выжившие не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и... РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T11:52

2025-07-24T11:52

2025-07-24T11:52

россия

самолет

авиакатастрофа

амурская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Во время облета места авиакатастрофы в Амурской области выжившие не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.Уточняется, что к месту выдвинулись 25 спасателей, пять единиц техники, в готовности – четыре воздушных судна с экипажами.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП. В ближайшее время по поручению российского премьера Михаила Мишустина на место вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.Крушение пассажирского самолета Ан-24Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында.Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской областиСамолет с 40 пассажирами пропал с радаров в ПриамурьеСамолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых

россия

амурская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самолет, авиакатастрофа, амурская область, происшествия