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Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших - РИА Новости Крым, 24.07.2025
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Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших
Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших
Во время облета места авиакатастрофы в Амурской области выжившие не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T11:52
2025-07-24T11:52
россия
самолет
авиакатастрофа
амурская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Во время облета места авиакатастрофы в Амурской области выжившие не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.Уточняется, что к месту выдвинулись 25 спасателей, пять единиц техники, в готовности – четыре воздушных судна с экипажами.Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП. В ближайшее время по поручению российского премьера Михаила Мишустина на место вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.Крушение пассажирского самолета Ан-24Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында.Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Названы возможные причины крушения Ан-24 в Амурской областиСамолет с 40 пассажирами пропал с радаров в ПриамурьеСамолет упал на школу в Бангладеш – 19 погибших и 120 раненых
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россия, самолет, авиакатастрофа, амурская область, происшествия
Авиакатастрофа в Приамурье: спасатели не обнаружили выживших

Спасатели не обнаружили выживших на борту разбившегося Ан-24 в Приамурье

11:52 24.07.2025
 
© МЧС РоссииКрушение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
Крушение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Во время облета места авиакатастрофы в Амурской области выжившие не обнаружены. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
"По информации директора аэропорта города Тында, при падении АН-24 произошло возгорание самолета, при облете МИ-8, с воздуха живые не обнаружены", – сказано в сообщении
Уточняется, что к месту выдвинулись 25 спасателей, пять единиц техники, в готовности – четыре воздушных судна с экипажами.
Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию катастрофы, она приступила к работе. Также создана правительственная комиссия по ликвидации последствий ЧП. В ближайшее время по поручению российского премьера Михаила Мишустина на место вылетят министр транспорта Андрей Никитин и глава Росавиации Дмитрий Ядров.

"Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Также будет проведена работа по выплате соответствующих компенсаций. В связи с катастрофой в Тынде работает телефон горячей линии МЧС России. Росавиация проработает вопрос доставки в Тынду родственников пассажиров потерпевшего крушение самолета рейсами российских авиакомпаний", – сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Крушение пассажирского самолета Ан-24
Утром в четверг в Амурской области, в нескольких километрах от аэропорта города Тында, пропал с радаров и не вышел на связь пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший рейсом Хабаровск-Благовещенск-Тында.
Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что на борту было 43 пассажира, включая пятерых детей, и шесть членов экипажа.
Позже в ходе поисковых работ вертолет Ми-8 обнаружил фюзеляж самолета. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц".
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РоссияСамолетАвиакатастрофаАмурская областьПроисшествия
 
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