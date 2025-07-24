https://crimea.ria.ru/20250724/krymskie-lgotniki-mogut-izmenit-sposob-polucheniya-sotsuslug-do-1-oktyabrya-1148153296.html

Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября

Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября - РИА Новости Крым, 24.07.2025

Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября

До 1 октября льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2026 год, сообщает отделение социального фонда России по Крыму. РИА Новости Крым, 24.07.2025

2025-07-24T08:52

2025-07-24T08:52

2025-07-24T08:52

крым

новости крыма

соцзащита

отделение социального фонда россии по республике крым

льгота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/18/1140577962_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_db5eb065a5e29feaa8b0b11449097e15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. До 1 октября льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2026 год, сообщает отделение социального фонда России по Крыму.В ведомстве рассказали, что в регионе ежемесячную денежную выплату, включающую НСУ, получают больше 156 тысяч федеральных льготников. Среди них – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, а также члены их семей и другие категории граждан.А также отметили, что человек может выбрать, получать весь набор в натуральном виде или заменить его частично или полностью денежной компенсацией. Например, оставить лекарства, но получить выплату за проезд и санаторное лечение.С 1 января 2026 года размер денежного эквивалента НСУ составит 1 728,46 рублей в месяц, в том числе 1 331, 30 – на лекарственные препараты, 205,95 – на санаторно-курортное лечение, 191,21 – на бесплатный проезд к месту лечения."При первичном назначении ЕДВ (ежемесячную денежную выплату – ред.) набор соцуслуг устанавливается в натуральном виде. Исключение составляют ветераны боевых действий, им ежемесячная денежная выплата назначается сразу в полном размере, без вычета стоимости набора социальных услуг", – уточнили в отделении соцфонда.Подать заявление на изменение способа получения набора можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе социального фонда России. Если гражданин не желает менять текущий способ получения соцуслуг, подавать заявление не требуется.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаторияхЛьготникам Севастополя упростили оплату проездаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, льгота