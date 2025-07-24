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Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября
Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября
До 1 октября льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2026 год, сообщает отделение социального фонда России по Крыму. РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T08:52
2025-07-24T08:52
2025-07-24T08:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. До 1 октября льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2026 год, сообщает отделение социального фонда России по Крыму.В ведомстве рассказали, что в регионе ежемесячную денежную выплату, включающую НСУ, получают больше 156 тысяч федеральных льготников. Среди них – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, а также члены их семей и другие категории граждан.А также отметили, что человек может выбрать, получать весь набор в натуральном виде или заменить его частично или полностью денежной компенсацией. Например, оставить лекарства, но получить выплату за проезд и санаторное лечение.С 1 января 2026 года размер денежного эквивалента НСУ составит 1 728,46 рублей в месяц, в том числе 1 331, 30 – на лекарственные препараты, 205,95 – на санаторно-курортное лечение, 191,21 – на бесплатный проезд к месту лечения."При первичном назначении ЕДВ (ежемесячную денежную выплату – ред.) набор соцуслуг устанавливается в натуральном виде. Исключение составляют ветераны боевых действий, им ежемесячная денежная выплата назначается сразу в полном размере, без вычета стоимости набора социальных услуг", – уточнили в отделении соцфонда.Подать заявление на изменение способа получения набора можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе социального фонда России. Если гражданин не желает менять текущий способ получения соцуслуг, подавать заявление не требуется.Ранее сообщалось, что в Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше 2,3 тысяч льготников в Крыму бесплатно отдохнули в санаторияхЛьготникам Севастополя упростили оплату проездаКрым и Севастополь получат 44 млн из бюджета РФ на социальную газификацию
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крым, новости крыма, соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, льгота
Крымские льготники могут изменить способ получения соцуслуг до 1 октября
До 1 октября льготники Крыма могут выбрать получение денег или набора соцуслуг на 2026 год
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. До 1 октября льготники могут изменить форму получения набора социальных услуг (НСУ) на 2026 год, сообщает отделение социального фонда России по Крыму.
В ведомстве рассказали, что в регионе ежемесячную денежную выплату, включающую НСУ, получают больше 156 тысяч федеральных льготников. Среди них – инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, участники боевых действий, а также члены их семей и другие категории граждан.
"Более 57 тысяч крымчан сохранили за собой право частично или полностью получать НСУ в натуральном виде в 2025 году. В набор соцуслуг входят обеспечение лекарственными препаратами, выписанными по рецепту, санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд к месту лечения и обратно", – добавили в фонде.
А также отметили, что человек может выбрать, получать весь набор в натуральном виде или заменить его частично или полностью денежной компенсацией. Например, оставить лекарства, но получить выплату за проезд и санаторное лечение.
С 1 января 2026 года размер денежного эквивалента НСУ составит 1 728,46 рублей в месяц, в том числе 1 331, 30 – на лекарственные препараты, 205,95 – на санаторно-курортное лечение, 191,21 – на бесплатный проезд к месту лечения.
"При первичном назначении ЕДВ (ежемесячную денежную выплату – ред.) набор соцуслуг устанавливается в натуральном виде. Исключение составляют ветераны боевых действий, им ежемесячная денежная выплата назначается сразу в полном размере, без вычета стоимости набора социальных услуг", – уточнили в отделении соцфонда.
Подать заявление на изменение способа получения набора можно на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе социального фонда России. Если гражданин не желает менять текущий способ получения соцуслуг, подавать заявление не требуется.
"Отказавшись от целого набора социальных услуг, его части или наоборот – отказавшись от денег, человек в течение всего следующего года уже не сможет изменить способ его получения", – подчеркнули в ведомстве.
Ранее сообщалось
, что в Крыму с начала года больше 2300 граждан льготной категории прошли бесплатное санаторно-курортное лечение.
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