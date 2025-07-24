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Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ - РИА Новости Крым, 24.07.2025
Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
Перестрелки произошли на спорном участке границы Таиланда и Камбоджи, есть погибшие и раненые. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Бангкок обвинил... РИА Новости Крым, 24.07.2025
2025-07-24T14:25
2025-07-24T14:25
2025-07-24T14:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Перестрелки произошли на спорном участке границы Таиланда и Камбоджи, есть погибшие и раненые. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Бангкок обвинил Пномпень в ударах "Градами" по гражданским.Что происходит на границе Таиланда и КамбоджиВсего, по данным местных властей, погибли 11 мирных жителей.Сообщается, что Таиланд ответил на атаку ракетным ударом. В четырех приграничных районах страны объявлена эвакуация жителей, в районе боестолкновений с тайской стороны закрыты все пограничные пункты.Российские туристы в Таиланде и КамбоджеРоссийские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности — обострение конфликта страны с Камбоджей не затрагивает их отдых, сообщает Российский союз туриндустрии. При этом Ассоциация туроператоров России уточняет, что в Таиланде сейчас находятся около 24 тысяч российских туристов.По оценкам Ассоциации, в Камбодже могут находиться всего несколько десятков российских туристов, они также сейчас находятся в удаленных от границы районах.Территориальный конфликт между двумя странами обострился после боестолкновений на границе в конце мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке. Бои разгорелись во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков. С тех пор до сегодняшнего дня обстановка в регионе оставалась спокойной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Катер с туристами из России и Казахстана взорвался у берегов ТаиландаАвтобус с российскими туристами перевернулся на ПхукетеВ Крыму ожидают увеличения турпотока на треть
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новости, таиланд, ассоциация туроператоров россии (атор), происшествия
Конфликт Таиланда и Камбоджи – что происходит и что с туристами из РФ
Между Таиландом и Камбоджой обострился конфликт и произошли перестрелки – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. Перестрелки произошли на спорном участке границы Таиланда и Камбоджи, есть погибшие и раненые. Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, Бангкок обвинил Пномпень в ударах "Градами" по гражданским.
Что происходит на границе Таиланда и Камбоджи
"При попадании снаряда в магазин погибли два человека, а также есть много раненых, в том числе школьников", – пишут местные издания о ситуации в Бангкоке.
Всего, по данным местных властей, погибли 11 мирных жителей.
Сообщается, что Таиланд ответил на атаку ракетным ударом. В четырех приграничных районах страны объявлена эвакуация жителей, в районе боестолкновений с тайской стороны закрыты все пограничные пункты.
Российские туристы в Таиланде и Камбодже
Российские туристы в Таиланде находятся в полной безопасности — обострение конфликта страны с Камбоджей не затрагивает их отдых, сообщает Российский союз туриндустрии. При этом Ассоциация туроператоров России уточняет, что в Таиланде сейчас находятся около 24 тысяч российских туристов.
"Эта цифра не включает длительно проживающих там "зимовщиков" и экспатов. Все российские туристы сосредоточены в районах, удаленных на 500 - 1 000 километров от зоны конфликта (приграничные провинции Сурин, Сисакет и другие) и находятся в безопасности", - сообщили в АТОР.
По оценкам Ассоциации, в Камбодже могут находиться всего несколько десятков российских туристов, они также сейчас находятся в удаленных от границы районах.
Территориальный конфликт между двумя странами обострился после боестолкновений на границе в конце мая, когда камбоджийский военнослужащий погиб в перестрелке. Бои разгорелись во взаимно оговоренной нейтральной зоне одного из спорных участков. С тех пор до сегодняшнего дня обстановка в регионе оставалась спокойной.
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