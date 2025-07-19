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Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет
Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет
Число следующих в Крым поездов "Таврия", задерживающихся из-за ЧП в Ростовской области после атаки дронов ВСУ на регион, выросло до семи. Также выросло... РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T14:01
2025-07-19T14:10
поезд "таврия"
новости
гранд сервис экспресс
железная дорога
крым
поезд
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Число следующих в Крым поездов "Таврия", задерживающихся из-за ЧП в Ростовской области после атаки дронов ВСУ на регион, выросло до семи. Также выросло количество составов, которые следуют с полуострова с задержкой. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Увеличилось и время задержки ранее перечисленных поездов "Таврия" в Крым.Поезд №75/76 Омск – Симферополь и №97/98 Москва – Симферополь – задержка около шести часов, №17/18 Москва – Симферополь – задержка 10,5 часов, №67/68 Москва – Симферополь – задержка 8,5 часов, №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь –задержка 7,5 часов, №91/92 Москва – Севастополь задерживается на 1,5 часа.Время задержки поездов на некоторых направлениях из Крыма выросло до восьми часов.Так, поезд №17/18 Симферополь – Москва задерживается на восемь часов, а поезд №163/164 Феодосия – Москва – на семь часов. Поезд №473/474 Симферополь – Смоленск – задержка 6,5 часов, №27/28 Симферополь – Москва – на 6 часов, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задержка 4,5 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург – 4 часа, №167/168 Симферополь – Москва – задержка около 4 часов, поезд №173/174 Евпатория – Москва задерживается примерно она час, перечислили в компании.В компании подчеркивают, что пассажирам предоставляется горячее питание, а питьевую воду они могут набирать в кулерах.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ – военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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поезд "таврия", новости, гранд сервис экспресс, железная дорога, крым, поезд, новости
Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области – актуальная информация о сроках

14:01 19.07.2025 (обновлено: 14:10 19.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
Поезд Таврия
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Число следующих в Крым поездов "Таврия", задерживающихся из-за ЧП в Ростовской области после атаки дронов ВСУ на регион, выросло до семи. Также выросло количество составов, которые следуют с полуострова с задержкой. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Увеличилось и время задержки ранее перечисленных поездов "Таврия" в Крым.
Поезд №75/76 Омск – Симферополь и №97/98 Москва – Симферополь – задержка около шести часов, №17/18 Москва – Симферополь – задержка 10,5 часов, №67/68 Москва – Симферополь – задержка 8,5 часов, №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь –задержка 7,5 часов, №91/92 Москва – Севастополь задерживается на 1,5 часа.
Время задержки поездов на некоторых направлениях из Крыма выросло до восьми часов.
Так, поезд №17/18 Симферополь – Москва задерживается на восемь часов, а поезд №163/164 Феодосия – Москва – на семь часов. Поезд №473/474 Симферополь – Смоленск – задержка 6,5 часов, №27/28 Симферополь – Москва – на 6 часов, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задержка 4,5 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург – 4 часа, №167/168 Симферополь – Москва – задержка около 4 часов, поезд №173/174 Евпатория – Москва задерживается примерно она час, перечислили в компании.
"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени задержки. Начальники поездов информируют о времени задержке в пути", – отметили в "Гранд Сервис Эксперсс".
В компании подчеркивают, что пассажирам предоставляется горячее питание, а питьевую воду они могут набирать в кулерах.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ – военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.
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Поезд "Таврия"НовостиГранд Сервис ЭкспрессЖелезная дорогаКрымПоездНовости
 
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