https://crimea.ria.ru/20250719/zaderzhka-poezdov-v-krym-iz-za-chp-v-rostovskoy-oblasti-chislo-rastet-1148071184.html

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Задержка поездов в Крым из-за ЧП в Ростовской области: число растет

Число следующих в Крым поездов "Таврия", задерживающихся из-за ЧП в Ростовской области после атаки дронов ВСУ на регион, выросло до семи. Также выросло... РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T14:01

2025-07-19T14:01

2025-07-19T14:10

поезд "таврия"

новости

гранд сервис экспресс

железная дорога

крым

поезд

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Число следующих в Крым поездов "Таврия", задерживающихся из-за ЧП в Ростовской области после атаки дронов ВСУ на регион, выросло до семи. Также выросло количество составов, которые следуют с полуострова с задержкой. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Увеличилось и время задержки ранее перечисленных поездов "Таврия" в Крым.Поезд №75/76 Омск – Симферополь и №97/98 Москва – Симферополь – задержка около шести часов, №17/18 Москва – Симферополь – задержка 10,5 часов, №67/68 Москва – Симферополь – задержка 8,5 часов, №177/178 Санкт-Петербург – Симферополь –задержка 7,5 часов, №91/92 Москва – Севастополь задерживается на 1,5 часа.Время задержки поездов на некоторых направлениях из Крыма выросло до восьми часов.Так, поезд №17/18 Симферополь – Москва задерживается на восемь часов, а поезд №163/164 Феодосия – Москва – на семь часов. Поезд №473/474 Симферополь – Смоленск – задержка 6,5 часов, №27/28 Симферополь – Москва – на 6 часов, №179/180 Евпатория – Санкт-Петербург задержка 4,5 часа, №7/8 Севастополь – Санкт-Петербург – 4 часа, №167/168 Симферополь – Москва – задержка около 4 часов, поезд №173/174 Евпатория – Москва задерживается примерно она час, перечислили в компании.В компании подчеркивают, что пассажирам предоставляется горячее питание, а питьевую воду они могут набирать в кулерах.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью регион подвергся массированной атаке со стороны ВСУ – военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд "таврия", новости, гранд сервис экспресс, железная дорога, крым, поезд, новости