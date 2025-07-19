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Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025

Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T09:47

2025-07-19T09:47

2025-07-19T10:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Контактная сеть была повреждена в субботу утром из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово. Временно приостановили движение поездов. РЖД сообщала, что всего в пути задерживаются около 50 составов. По уточненной информации компании, осуществляющей перевозки на полуостров, в пути следования задерживаются 12 поездов. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки от 1,5 до 7 часов.Так, предварительно ожидается, что поезд 75/76 Омск – Симферополь задержится на шесть часов, поезда 97/98 Москва – Симферополь и 17/18 Москва – Симферополь – задержка на семь часов. Поезд 68/69 Москва – Симферополь задержка 6,5 часов. Поезд 177/178 Санкт-Петербург – Симферополь задержится ориентировочно на пять часов, перечислили в компании.Кроме того, задерживаются поезда из Крыма. Поезда 17/18 Симферополь – Москва и 163/164 Феодосия – Москва – на пять часов, 27/28 Симферополь – Москва – задержка около четырех часов, 473/474 Симферополь – Смоленск – на 5,5 часов, 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург и 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург – на два часа, 167/168 Симферополь – Москва – на 1,5 часа.Врио губернатора региона Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. По его словам, военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, срочные новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, новости крыма, железная дорога