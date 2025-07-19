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Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области - РИА Новости Крым, 19.07.2025
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области
Поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс". РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T09:47
2025-07-19T10:15
крым
срочные новости крыма
гранд сервис экспресс
поезд "таврия"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".Контактная сеть была повреждена в субботу утром из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово. Временно приостановили движение поездов. РЖД сообщала, что всего в пути задерживаются около 50 составов. По уточненной информации компании, осуществляющей перевозки на полуостров, в пути следования задерживаются 12 поездов. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки от 1,5 до 7 часов.Так, предварительно ожидается, что поезд 75/76 Омск – Симферополь задержится на шесть часов, поезда 97/98 Москва – Симферополь и 17/18 Москва – Симферополь – задержка на семь часов. Поезд 68/69 Москва – Симферополь задержка 6,5 часов. Поезд 177/178 Санкт-Петербург – Симферополь задержится ориентировочно на пять часов, перечислили в компании.Кроме того, задерживаются поезда из Крыма. Поезда 17/18 Симферополь – Москва и 163/164 Феодосия – Москва – на пять часов, 27/28 Симферополь – Москва – задержка около четырех часов, 473/474 Симферополь – Смоленск – на 5,5 часов, 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург и 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург – на два часа, 167/168 Симферополь – Москва – на 1,5 часа.Врио губернатора региона Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. По его словам, военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, срочные новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд "таврия", поезд, новости крыма, железная дорога
Поезда в Крым задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

Пять поездов в Крым и семь из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области

09:47 19.07.2025 (обновлено: 10:15 19.07.2025)
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия" в Крыму
Поезд Таврия в Крыму
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Поезда в Крым и из Крыма задерживаются из-за ЧП в Ростовской области. Об этом сообщили в компании "Гранд Сервис Экспресс".
Контактная сеть была повреждена в субботу утром из-за падения обломков БПЛА на перегоне Лихая – Замчалово. Временно приостановили движение поездов. РЖД сообщала, что всего в пути задерживаются около 50 составов.
По уточненной информации компании, осуществляющей перевозки на полуостров, в пути следования задерживаются 12 поездов. Пять из них следуют в Крым, семь из Крыма. Время задержки от 1,5 до 7 часов.
"Все живы, здоровы. Но поезда задерживаются. Время задержки в пути может измениться", – сказали РИА Новости Крым в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс". И подчеркнули, что все пассажиры будут обеспечены горячим питанием на время ожидания отправки поездов.
Так, предварительно ожидается, что поезд 75/76 Омск – Симферополь задержится на шесть часов, поезда 97/98 Москва – Симферополь и 17/18 Москва – Симферополь – задержка на семь часов. Поезд 68/69 Москва – Симферополь задержка 6,5 часов. Поезд 177/178 Санкт-Петербург – Симферополь задержится ориентировочно на пять часов, перечислили в компании.
Кроме того, задерживаются поезда из Крыма. Поезда 17/18 Симферополь – Москва и 163/164 Феодосия – Москва – на пять часов, 27/28 Симферополь – Москва – задержка около четырех часов, 473/474 Симферополь – Смоленск – на 5,5 часов, 7/8 Севастополь – Санкт-Петербург и 179/180 Евпатория – Санкт-Петербург – на два часа, 167/168 Симферополь – Москва – на 1,5 часа.
Врио губернатора региона Юрий Слюсарь утром в субботу сообщил, что ночью Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. По его словам, военные отражали удары противника с воздуха, уничтожив БПЛА в Каменске, Каменском, Белокалитвинском и Миллеровском районах.
В Минобороны заявили, что минувшей ночью силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу уничтожили и перехватил более 70 украинских беспилотников, которые атаковали девять регионов России.
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КрымСрочные новости КрымаГранд Сервис ЭкспрессПоезд "Таврия"ПоездНовости КрымаЖелезная дорога
 
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