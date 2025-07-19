https://crimea.ria.ru/20250719/71-bespilotnik-sbili-za-noch-nad-devyatyu-regionami-rossii-1148065158.html

71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России

71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России - РИА Новости Крым, 19.07.2025

71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России

Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2025

2025-07-19T07:16

2025-07-19T07:16

2025-07-19T07:23

министерство обороны рф

ростовская область

московская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

тульская область

липецкая область

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По информации военного ведомства России, 24 беспилотника ликвидированы над Ростовской областью, 16 – над Московским регионом, 11 – над Брянской областью, 10 – над Калужской, три – над Курской, по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один – над территорией Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

московская область

брянская область

калужская область

курская область

орловская область

тульская область

липецкая область

краснодарский край

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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