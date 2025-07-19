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71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России - РИА Новости Крым, 19.07.2025
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71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России
71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России - РИА Новости Крым, 19.07.2025
71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России
Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 19.07.2025
2025-07-19T07:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.По информации военного ведомства России, 24 беспилотника ликвидированы над Ростовской областью, 16 – над Московским регионом, 11 – над Брянской областью, 10 – над Калужской, три – над Курской, по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один – над территорией Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, ростовская область, московская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, тульская область, липецкая область, краснодарский край, пво, вооруженные силы россии, новости, беспилотник (бпла, дрон)
71 беспилотник ликвидировали за ночь над девятью регионами России

За ночь над девятью регионами России перехватили и уничтожили 71 беспилотник

07:16 19.07.2025 (обновлено: 07:23 19.07.2025)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны РФ в ночь на субботу отразили атаку украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – сказано в сообщении.
По информации военного ведомства России, 24 беспилотника ликвидированы над Ростовской областью, 16 – над Московским регионом, 11 – над Брянской областью, 10 – над Калужской, три – над Курской, по два – над Орловской, Тульской и Липецкой областями, один – над территорией Краснодарского края.
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