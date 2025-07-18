В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда
В Симферополе 13 маршрутов общественного транспорта будут работать только по безналу
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
"С момента перехода на безналичную оплату водитель не выполняет функции по приему наличных денежных средств. Оплата проезда производится исключительно через валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов", – подчеркнули в министерстве.
Автобусные маршруты, переведенные на безналичную оплату:
- —№ 5 ул. Маршала Жукова - Пневматика;
- —№ 9 Комсомольское – Железнодорожный вокзал;
- —№ 13А Свобода (а/с "Восточная") - РКБ им. Н.А. Семашко (новая);
- —№ 27 БЕЛОЕ-4 – Дворец водных видов спорта;
- —№ 59 ул. Ракетная – пл. Амет-Хана Султана (рынок "Центральный");
- —№ 77 микрорайон Загородный - ул. Маршала Жукова
- —№ 91 (558-23)* ГРЭС – Ак-Мечеть (п. Ешиль-Даг);
- —№ 92 ул. Леси Украинки рынок "Светофор";
- —№ 100 пгт. Аэрофлотский – Дачный массив "Таврида”.
Троллейбусные маршруты:
- —№ 5 Новоромановка - микрорайон Загородный;
- —№ 9 пгт. Аэрофлотский - 7-я горбольница;
- —№ 10 Аэропорт "Заводское" - Арабатская (кольцо);
- —№ 16 Марьино - РКБ им. Н.А. Семашко (новая).
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Цель нововведения – отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.
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