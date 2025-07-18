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В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда - РИА Новости Крым, 18.07.2025
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В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда
В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда - РИА Новости Крым, 18.07.2025
В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда
С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2025
2025-07-18T11:02
2025-07-18T11:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма.Автобусные маршруты, переведенные на безналичную оплату:Троллейбусные маршруты:Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Цель нововведения – отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажировВ Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда
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крым, новости крыма, общественный транспорт, минтранс крыма, симферополь, общество
В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда

В Симферополе 13 маршрутов общественного транспорта будут работать только по безналу

11:02 18.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВалидатор в общественном транспорте
Валидатор в общественном транспорте - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма.
"С момента перехода на безналичную оплату водитель не выполняет функции по приему наличных денежных средств. Оплата проезда производится исключительно через валидаторы и терминалы, которые установлены в салонах троллейбусов и автобусов", – подчеркнули в министерстве.
Автобусные маршруты, переведенные на безналичную оплату:
  • № 5 ул. Маршала Жукова - Пневматика;
  • № 9 Комсомольское – Железнодорожный вокзал;
  • № 13А Свобода (а/с "Восточная") - РКБ им. Н.А. Семашко (новая);
  • № 27 БЕЛОЕ-4 – Дворец водных видов спорта;
  • № 59 ул. Ракетная – пл. Амет-Хана Султана (рынок "Центральный");
  • № 77 микрорайон Загородный - ул. Маршала Жукова
  • № 91 (558-23)* ГРЭС – Ак-Мечеть (п. Ешиль-Даг);
  • № 92 ул. Леси Украинки рынок "Светофор";
  • № 100 пгт. Аэрофлотский – Дачный массив "Таврида”.
Троллейбусные маршруты:
  • № 5 Новоромановка - микрорайон Загородный;
  • № 9 пгт. Аэрофлотский - 7-я горбольница;
  • № 10 Аэропорт "Заводское" - Арабатская (кольцо);
  • № 16 Марьино - РКБ им. Н.А. Семашко (новая).
Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Цель нововведения – отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.
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