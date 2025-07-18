https://crimea.ria.ru/20250718/v-simferopole-13-marshrutov-perekhodyat-na-beznalichnuyu-oplatu-proezda-1148047606.html

В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда

В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда - РИА Новости Крым, 18.07.2025

В Симферополе 13 маршрутов переходят на безналичную оплату проезда

С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма. РИА Новости Крым, 18.07.2025

2025-07-18T11:02

2025-07-18T11:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июля – РИА Новости Крым. С 21 июля в Симферополе общественный транспорт на 13 маршрутах будет работать исключительно в безналичном режиме. Об этом сообщает Минтранс Крыма.Автобусные маршруты, переведенные на безналичную оплату:Троллейбусные маршруты:Ранее сообщалось, что в Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Цель нововведения – отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажировВ Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда

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2025

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