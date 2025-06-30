https://crimea.ria.ru/20250630/v-simferopole-testiruyut-rezhim-isklyuchitelno-beznalichnoy-oplaty-proezda-1147595305.html

В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда

В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда - РИА Новости Крым, 30.06.2025

В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда

В Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.06.2025

2025-06-30T20:56

2025-06-30T20:56

2025-06-30T20:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн – РИА Новости Крым. В Симферополе с 1 июля рассчитаться за проезд в троллейбусах и автобусах предприятия "Крымтроллейбус" можно будет исключительно картой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы, отметив, что эксперимент продлится две недели.В администрации уточнили, что в тестировании участвуют следующие маршруты: №9 "Комсомольское – Железнодорожный вокзал", №27 "Белое-4 – Дворец водных видов спорта", №59 "улица Ракетная – площадь Амет-Хана Султана", 91 (558-23) ГРЭС – Ак Мечеть (п. Ешиль-Даг), №92 "улица Леси Украинки (ТРК "Меганом") – площадь Амет-Хана Султана", №100 "пгт Аэрофлотский – Дачный массив "Таврида".Цель нововведения – отработать процессы перехода к современной и быстрой системе оплаты, уточнили в пресс-службе, попросив пассажиров заранее подготовиться к нововведению.Ранее в Севастополе упростили порядок действия льготных проездных карт для ветеранов боевых действий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобусЛьготникам Севастополя упростили оплату проездаПоездка в транспорте с коляской: как поручение Путина выполняют в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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