https://crimea.ria.ru/20250710/krymtrolleybus-za-polgoda-perevez-52-milliona-passazhirov-1147845642.html
"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров
"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров - РИА Новости Крым, 10.07.2025
"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров
За первое полугодие текущего года автобусы и троллейбусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли более 52 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T09:31
2025-07-10T09:31
2025-07-10T09:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. За первое полугодие текущего года автобусы и троллейбусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли более 52 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики добавил, что с 10 июля предприятие приступает к обслуживанию автобусного маршрута №316-23 Красновка – Симферополь в Симферопольском районе. На новых маршрутах будет работать современная техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другим оборудованием.Аксенов также напомнил, что на период ремонта трассы Симферополь – Ялта на участке от Алушты до Ялты вместо троллейбусного маршрута №52 запущен временный автобусный маршрут №53 Алушта – Ялта, который работает по расписанию со средним интервалом в 30 минут.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда До железнодорожного вокзала Симферополя будет ходить еще один автобус
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сергей аксенов, крым, новости крыма, крымтроллейбус, транспорт, общественный транспорт
"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров
"Крымтроллейбус" в первом полугодии увеличил пассажиропоток на 10% - до 52 млн человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. За первое полугодие текущего года автобусы и троллейбусы предприятия "Крымтроллейбус" перевезли более 52 млн пассажиров. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За шесть месяцев услугами троллейбусного сообщения воспользовались 13 млн пассажиров, автобусного – 39 млн. В среднем услугами "Крымтроллейбуса" пользуются более 280 тысяч пассажиров в день", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава республики добавил, что с 10 июля предприятие приступает к обслуживанию автобусного маршрута №316-23 Красновка – Симферополь в Симферопольском районе. На новых маршрутах будет работать современная техника отечественного производства, оснащенная системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС и другим оборудованием.
Аксенов также напомнил, что на период ремонта трассы Симферополь – Ялта на участке от Алушты до Ялты вместо троллейбусного маршрута №52 запущен временный автобусный маршрут №53 Алушта – Ялта, который работает по расписанию со средним интервалом в 30 минут.
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