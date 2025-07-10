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В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров
В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров - РИА Новости Крым, 10.07.2025
В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров
Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других... РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.По словам Козловского, это не только повысит комфорт пассажиров общественного транспорта, но и решит проблему нехватки водителей автобусов в регионе. Новые автобусы оснащены системой звукового оповещения, электронным табло, кондиционерами.Сколько именно таких автобусов закупит Крым, будет зависеть от поступлений в дорожный фонд, сообщил первый замминистра. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках единиц. После закупки их распределят между муниципалитетами – Симферополем, Керчью, Алуштой и другими регионами. Автобусы будут находится в ведении предприятия "Крымтроллейбус".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус
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транспорт, общественный транспорт, крым, минтранс крыма, новости крыма
В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

Крым в этом году закупит автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров

20:19 10.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОстановка
Остановка - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.
"В этом году мы закупим автобусы большого класса, которые могут перевезти за раз порядка 100 пассажиров. Для сравнения: сейчас у нас в Симферополе, например, курсируют автобусы среднего класса на 40 пассажиров", - сказал представитель ведомства.
По словам Козловского, это не только повысит комфорт пассажиров общественного транспорта, но и решит проблему нехватки водителей автобусов в регионе. Новые автобусы оснащены системой звукового оповещения, электронным табло, кондиционерами.
Сколько именно таких автобусов закупит Крым, будет зависеть от поступлений в дорожный фонд, сообщил первый замминистра. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках единиц. После закупки их распределят между муниципалитетами – Симферополем, Керчью, Алуштой и другими регионами. Автобусы будут находится в ведении предприятия "Крымтроллейбус".
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ТранспортОбщественный транспортКрымМинтранс КрымаНовости Крыма
 
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