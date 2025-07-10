https://crimea.ria.ru/20250710/v-krymu-budut-ezdit-bolshie-avtobusy-na-100-passazhirov-1147864343.html

В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров - РИА Новости Крым, 10.07.2025

В Крыму будут ездить большие автобусы на 100 пассажиров

Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других... РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T20:19

2025-07-10T20:19

2025-07-10T20:05

транспорт

общественный транспорт

крым

минтранс крыма

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/10/1136608322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_46cf68acfc9f4a200a2beaa44b93efea.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Минтранс Крыма в этом году планирует закупить автобусы большого класса вместимостью порядка 100 пассажиров, они будут курсировать в Симферополе, Керчи и других городах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый замминистра транспорта республики Арсений Козловский.По словам Козловского, это не только повысит комфорт пассажиров общественного транспорта, но и решит проблему нехватки водителей автобусов в регионе. Новые автобусы оснащены системой звукового оповещения, электронным табло, кондиционерами.Сколько именно таких автобусов закупит Крым, будет зависеть от поступлений в дорожный фонд, сообщил первый замминистра. Он уточнил, что речь идет о нескольких десятках единиц. После закупки их распределят между муниципалитетами – Симферополем, Керчью, Алуштой и другими регионами. Автобусы будут находится в ведении предприятия "Крымтроллейбус".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Крымтроллейбус" за полгода перевез 52 миллиона пассажиров В Симферополе тестируют режим исключительно безналичной оплаты проезда В Евпаторию из Алчевска в ЛНР запустили автобус

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

транспорт, общественный транспорт, крым, минтранс крыма, новости крыма