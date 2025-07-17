https://crimea.ria.ru/20250717/v-tulskoy-oblasti-oblomki-bpla-upali-na-territoriyu-predpriyatiya-1148010661.html

В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T10:10

2025-07-17T10:10

2025-07-17T10:10

россия

тульская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

дмитрий миляев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его информации, подразделения ПВО во время отражения вражеской атаки уничтожили три украинских дрона.Губернатор Тульской области проинформировал, что в результате падения обломков пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.Утром в четверг стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. В частности, над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов один человек ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков ранены при атаке на ВоронежУкраинский дрон атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНРМассированная атака ВСУ на Горловку – ранен ребенок и шестеро взрослых

россия

тульская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, тульская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, дмитрий миляев