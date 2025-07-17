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В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T10:10
2025-07-17T10:10
россия
тульская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
дмитрий миляев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его информации, подразделения ПВО во время отражения вражеской атаки уничтожили три украинских дрона.Губернатор Тульской области проинформировал, что в результате падения обломков пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.Утром в четверг стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. В частности, над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов один человек ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков ранены при атаке на ВоронежУкраинский дрон атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНРМассированная атака ВСУ на Горловку – ранен ребенок и шестеро взрослых
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россия, тульская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, дмитрий миляев
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

В Тульской области обломки сбитых БПЛА упали на территорию предприятия - власти

10:10 17.07.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По его информации, подразделения ПВО во время отражения вражеской атаки уничтожили три украинских дрона.

"Обломки БПЛА упали на территорию одного из предприятий, а также обнаружены в населенных пунктах", – говорится в сообщении.

Губернатор Тульской области проинформировал, что в результате падения обломков пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.
"Неразорвавшиеся части опасны для жизни и здоровья. Прошу проявлять бдительность, не приближаться и не трогать подозрительные предметы", – напомнил Миляев.
Утром в четверг стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. В частности, над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов один человек ранен.
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РоссияТульская областьНовостиБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУДмитрий Миляев
 
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