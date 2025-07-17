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В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T10:10
2025-07-17T10:10
2025-07-17T10:10
россия
тульская область
новости
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
дмитрий миляев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Обломки сбитых украинских беспилотников упали на территорию одного из предприятий в Тульской области. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.По его информации, подразделения ПВО во время отражения вражеской атаки уничтожили три украинских дрона.Губернатор Тульской области проинформировал, что в результате падения обломков пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте.Утром в четверг стало известно, что силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. В частности, над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов один человек ранен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трое подростков ранены при атаке на ВоронежУкраинский дрон атаковал учреждение по уходу за пожилыми людьми в ЛНРМассированная атака ВСУ на Горловку – ранен ребенок и шестеро взрослых
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россия, тульская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, дмитрий миляев
В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
В Тульской области обломки сбитых БПЛА упали на территорию предприятия - власти