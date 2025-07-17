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Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек

Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек

Утром и ночью над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов ранен один человек. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T07:24

2025-07-17T07:24

2025-07-17T07:27

смоленск

смоленская область

василий анохин

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Утром и ночью над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов ранен один человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, устраняя последствия атаки.В ночь на 17 июля вражеские БПЛА ударили по Воронежу. В результате попадания в многоэтажку пострадали трое подростков, сообщал ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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смоленская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

смоленск, смоленская область, василий анохин, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, происшествия