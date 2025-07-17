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Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек
Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек
Утром и ночью над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов ранен один человек. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T07:24
2025-07-17T07:27
смоленск
смоленская область
василий анохин
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
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происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Утром и ночью над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов ранен один человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, устраняя последствия атаки.В ночь на 17 июля вражеские БПЛА ударили по Воронежу. В результате попадания в многоэтажку пострадали трое подростков, сообщал ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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смоленск, смоленская область, василий анохин, всу (вооруженные силы украины), атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости, происшествия
Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек

В Смоленской области при атаке беспилотников ВСУ ранен человек - губернатор

07:24 17.07.2025 (обновлено: 07:27 17.07.2025)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте происшествия. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Утром и ночью над Смоленской областью было уничтожено 14 украинских беспилотников. В результате ударов ранен один человек. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.
"В результате падения обломков БПЛА в одном из округов региона пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект. Пострадавшему оказана вся необходимая помощь, его жизнь вне опасности", - написал он в Telegram.
Сейчас специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков, устраняя последствия атаки.
В ночь на 17 июля вражеские БПЛА ударили по Воронежу. В результате попадания в многоэтажку пострадали трое подростков, сообщал ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
СмоленскСмоленская областьВасилий АнохинВСУ (Вооруженные силы Украины)Атаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовостиПроисшествия
 
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