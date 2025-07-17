Трое подростков ранены при атаке на Воронеж
В Воронеже при атаке беспилотников на многоэтажку ранены трое подростков – губернатор
06:02 17.07.2025 (обновлено: 06:17 17.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Двое юношей и молодая девушка получили ранения при атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его данным, обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом в левобережной части города.
"Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы. Девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте", написал Гусев в Telegram.
В многоэтажке повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов выехали. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Гусев отметил, что обломки беспилотников находят в разных частях города. Уже началась работа по их обезвреживанию.
"В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА.
Это вторая за неделю атака украинских беспилотников на Воронеж. Во вторник ВСУ ударили по центру Воронежа, пострадали 27 мирных граждан, среди них дети. В городе ввели режим ЧС после атаки. Утром в среду один из раненных умер в больнице.
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