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Трое подростков ранены при атаке на Воронеж - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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Трое подростков ранены при атаке на Воронеж
Трое подростков ранены при атаке на Воронеж - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Трое подростков ранены при атаке на Воронеж
Двое юношей и молодая девушка получили ранения при атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T06:02
2025-07-17T06:17
воронеж
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воронежская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Двое юношей и молодая девушка получили ранения при атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом в левобережной части города.В многоэтажке повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов выехали. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.Гусев отметил, что обломки беспилотников находят в разных частях города. Уже началась работа по их обезвреживанию.Это вторая за неделю атака украинских беспилотников на Воронеж. Во вторник ВСУ ударили по центру Воронежа, пострадали 27 мирных граждан, среди них дети. В городе ввели режим ЧС после атаки. Утром в среду один из раненных умер в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, александр гусев, дети, новости сво, новости
Трое подростков ранены при атаке на Воронеж

В Воронеже при атаке беспилотников на многоэтажку ранены трое подростков – губернатор

06:02 17.07.2025 (обновлено: 06:17 17.07.2025)
 
© РИА НовостиВ больнице
В больнице - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Двое юношей и молодая девушка получили ранения при атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.
По его данным, обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом в левобережной части города.
"Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы. Девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте", написал Гусев в Telegram.
В многоэтажке повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов выехали. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Гусев отметил, что обломки беспилотников находят в разных частях города. Уже началась работа по их обезвреживанию.
"В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА.
Это вторая за неделю атака украинских беспилотников на Воронеж. Во вторник ВСУ ударили по центру Воронежа, пострадали 27 мирных граждан, среди них дети. В городе ввели режим ЧС после атаки. Утром в среду один из раненных умер в больнице.
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ВоронежАтака украинских беспилотников на ВоронежВоронежская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУОбстрелы ВСУАлександр ГусевдетиНовости СВОНовости
 
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