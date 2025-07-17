https://crimea.ria.ru/20250717/troe-detey-raneny-pri-atake-na-voronezh-1148006823.html

Трое подростков ранены при атаке на Воронеж

Трое подростков ранены при атаке на Воронеж - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Трое подростков ранены при атаке на Воронеж

Двое юношей и молодая девушка получили ранения при атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T06:02

2025-07-17T06:02

2025-07-17T06:17

воронеж

атака украинских беспилотников на воронеж

воронежская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

атаки всу

обстрелы всу

александр гусев

дети

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138450772_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_a4c99ede59e649eadf895693a39a1d10.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Двое юношей и молодая девушка получили ранения при атаке украинских беспилотников на Воронеж. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.По его данным, обломки вражеского дрона упали на многоквартирный дом в левобережной части города.В многоэтажке повреждены как минимум четыре квартиры. Жильцы одного из подъездов выехали. Для них организуется пункт временного размещения. На месте происшествия работают оперативные службы.Гусев отметил, что обломки беспилотников находят в разных частях города. Уже началась работа по их обезвреживанию.Это вторая за неделю атака украинских беспилотников на Воронеж. Во вторник ВСУ ударили по центру Воронежа, пострадали 27 мирных граждан, среди них дети. В городе ввели режим ЧС после атаки. Утром в среду один из раненных умер в больнице.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

воронеж

воронежская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воронеж, атака украинских беспилотников на воронеж, воронежская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, обстрелы всу, александр гусев, дети, новости сво, новости