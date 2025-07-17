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122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России - РИА Новости Крым, 17.07.2025
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122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России - РИА Новости Крым, 17.07.2025
122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T07:30
2025-07-17T07:40
крым
пво
министерство обороны рф
атаки всу на крым
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
брянская область
курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в период с 23.30 16 июля до 7.00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков. В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, пво, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянская область, курская область, орловская область, смоленская область, воронежская область, белгородская область, московская область, калужская область, ленинградская область, липецкая область, тульская область
122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России

Над Крымом и еще 11 регионами России за ночь уничтожено 122 беспилотника ВСУ

07:30 17.07.2025 (обновлено: 07:40 17.07.2025)
 
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным военного ведомства, в период с 23.30 16 июля до 7.00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

"43 БПЛА – над территорией Брянской области,️ 38 – над Курской, 10 – над Орловской, по шесть – над Смоленской и Воронежской областями, пять БПЛА – над Белгородской областью, по три беспилотника сбито над Крымом, Московским регионом и ️Калужской областью, по два – над территориями Ленинградской и Липецкой областей и один – над Тульской областью", - сказано в сообщении.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков.
В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.
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