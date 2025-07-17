https://crimea.ria.ru/20250717/122-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-esche-11-regionami-rossii-1148007534.html

122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России

122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России - РИА Новости Крым, 17.07.2025

122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T07:30

2025-07-17T07:30

2025-07-17T07:40

крым

пво

министерство обороны рф

атаки всу на крым

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

брянская область

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/11/1134273750_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_bda5394dfcc3775769450d9ffc4d100a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в период с 23.30 16 июля до 7.00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков. В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

брянская область

курская область

орловская область

смоленская область

воронежская область

белгородская область

московская область

калужская область

ленинградская область

липецкая область

тульская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, пво, министерство обороны рф, атаки всу на крым, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, брянская область, курская область, орловская область, смоленская область, воронежская область, белгородская область, московская область, калужская область, ленинградская область, липецкая область, тульская область