https://crimea.ria.ru/20250717/122-bespilotnika-sbity-nad-krymom-i-esche-11-regionami-rossii-1148007534.html
122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России - РИА Новости Крым, 17.07.2025
122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T07:30
2025-07-17T07:30
2025-07-17T07:40
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников на Крым и еще 11 регионов России. Об этом сообщили в Минобороны. По данным военного ведомства, в период с 23.30 16 июля до 7.00 17 июля были перехвачены и уничтожены 122 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при ударе вражеских дронов по Воронежу пострадали трое подростков. В Смоленской области в результате падения обломков БПЛА пострадал один человек и был незначительно поврежден гражданский объект, указывал губернатор региона Василий Анохин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
Над Крымом и еще 11 регионами России за ночь уничтожено 122 беспилотника ВСУ
07:30 17.07.2025 (обновлено: 07:40 17.07.2025)