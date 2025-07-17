https://crimea.ria.ru/20250717/v-krymu-iz-za-zhary-vyroslo-chislo-ekstrennykh-vyzovov-skoroy-1148007834.html

В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"

В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой" - РИА Новости Крым, 17.07.2025

В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"

В Крыму на фоне аномально жаркой погоды и наплыва туристов на 50 процентов увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом ф эфире радио... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T07:57

2025-07-17T07:57

2025-07-17T08:21

радио "спутник в крыму"

крым

скорая помощь

центр медицины катастроф в крыму

сергей олефиренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на фоне аномально жаркой погоды и наплыва туристов на 50 процентов увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом ф эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.Скорая помощь в Крыму справляется с возросшей нагрузкой благодаря заранее принятым мерам, отметил он. Уже весной началась подготовка к сезону, включая увеличение численности персонала. По словам Олефиренко, с 27 июля в штат войдут и 40 студентов медицинских вузов, которые прошли подготовку и готовы работать в бригадах.В этом году пилотно реализуется программа, по которой студенты 4–5 курсов вместо традиционной практики работают в качестве помощников фельдшеров. Директор центра медицины катастроф рассказал, что в дальнейшем такую форму занятости планируется сделать круглогодичной.Несмотря на возросшую нагрузку, нормативы скорой помощи остаются прежними: на экстренные вызовы бригада должна прибыть в течение 20 минут, на неотложные – в пределах двух часов."Мы, конечно, в первую очередь направляем силы на экстренные случаи – те, где решаются вопросы жизни и смерти. Неотложные вызовы могут проседать по времени, но в помощь нам подключаются больницы. По поручению минздрава усиливается работа их служб неотложной помощи", – уточнил директор центра.В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощиЛишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативуКакие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, скорая помощь, центр медицины катастроф в крыму, сергей олефиренко