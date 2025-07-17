Рейтинг@Mail.ru
В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой" - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250717/v-krymu-iz-za-zhary-vyroslo-chislo-ekstrennykh-vyzovov-skoroy-1148007834.html
В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"
В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой" - РИА Новости Крым, 17.07.2025
В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"
В Крыму на фоне аномально жаркой погоды и наплыва туристов на 50 процентов увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом ф эфире радио... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T07:57
2025-07-17T08:21
радио "спутник в крыму"
крым
скорая помощь
центр медицины катастроф в крыму
сергей олефиренко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711625_0:77:1620:988_1920x0_80_0_0_83c66c5827ee796d7c1c3ff9f82757bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на фоне аномально жаркой погоды и наплыва туристов на 50 процентов увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом ф эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.Скорая помощь в Крыму справляется с возросшей нагрузкой благодаря заранее принятым мерам, отметил он. Уже весной началась подготовка к сезону, включая увеличение численности персонала. По словам Олефиренко, с 27 июля в штат войдут и 40 студентов медицинских вузов, которые прошли подготовку и готовы работать в бригадах.В этом году пилотно реализуется программа, по которой студенты 4–5 курсов вместо традиционной практики работают в качестве помощников фельдшеров. Директор центра медицины катастроф рассказал, что в дальнейшем такую форму занятости планируется сделать круглогодичной.Несмотря на возросшую нагрузку, нормативы скорой помощи остаются прежними: на экстренные вызовы бригада должна прибыть в течение 20 минут, на неотложные – в пределах двух часов."Мы, конечно, в первую очередь направляем силы на экстренные случаи – те, где решаются вопросы жизни и смерти. Неотложные вызовы могут проседать по времени, но в помощь нам подключаются больницы. По поручению минздрава усиливается работа их служб неотложной помощи", – уточнил директор центра.В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощиЛишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативуКакие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711625_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_55007ab8fd46544d78604cd3fc3413d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, скорая помощь, центр медицины катастроф в крыму, сергей олефиренко
В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"

В Крыму число вызовов скорой помощи выросло на 50% из-за жары и наплыва туристов

07:57 17.07.2025 (обновлено: 08:21 17.07.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Крыму на фоне аномально жаркой погоды и наплыва туристов на 50 процентов увеличилось количество вызовов скорой медицинской помощи. Об этом ф эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.
"Лето и отпуск – понятия, несовместимые со скорой помощью. Мы традиционно не уходим в отпуска летом, потому что это пиковая нагрузка, особенно в курортный сезон. Людей на полуострове стало заметно больше – по ощущениям, мы уже превзошли даже советские показатели", – отметил медик.
Скорая помощь в Крыму справляется с возросшей нагрузкой благодаря заранее принятым мерам, отметил он. Уже весной началась подготовка к сезону, включая увеличение численности персонала. По словам Олефиренко, с 27 июля в штат войдут и 40 студентов медицинских вузов, которые прошли подготовку и готовы работать в бригадах.
В этом году пилотно реализуется программа, по которой студенты 4–5 курсов вместо традиционной практики работают в качестве помощников фельдшеров. Директор центра медицины катастроф рассказал, что в дальнейшем такую форму занятости планируется сделать круглогодичной.

"Вообще система интересная. Студенты прошли подготовку и работают. И при этом вуз идет навстречу, им создают индивидуальный план обучения. То есть мы уходим от этой истории, когда студент отработал на скорой помощи в ночь, а потом утром с красными опухшими глазами идет на пары", – рассказал Олефиренко.

Несмотря на возросшую нагрузку, нормативы скорой помощи остаются прежними: на экстренные вызовы бригада должна прибыть в течение 20 минут, на неотложные – в пределах двух часов.
"Мы, конечно, в первую очередь направляем силы на экстренные случаи – те, где решаются вопросы жизни и смерти. Неотложные вызовы могут проседать по времени, но в помощь нам подключаются больницы. По поручению минздрава усиливается работа их служб неотложной помощи", – уточнил директор центра.
В Крыму планируют реализовать проект подготовки фельдшеров за счет работодателя. Центр медицины катастроф будет оплачивать подготовку специалистов по специальности "Лечебное дело". Программа рассчитана на абитуриентов, поступающих в колледж после 11 класса на контрактной основе. После окончания обучения они должны будут отработать 3 года в организации-спонсоре.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как Крым преодолевает дефицит кадров в скорой помощи
Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
Какие сложности ждут доктора на селе в Крыму – рассказ от первого лица
 
Радио "Спутник в Крыму"КрымСкорая помощьЦентр медицины катастроф в КрымуСергей Олефиренко
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:19Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда
08:51Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
08:13Аномальная жара бьет по электросетям: как не остаться без света
07:57В Крыму из-за жары выросло число экстренных вызовов "скорой"
07:30122 беспилотника сбиты над Крымом и еще 11 регионами России
07:24Утренний удар ВСУ по Смоленской области – ранен человек
07:07Крымский мост сейчас – в очереди почти 800 машин
06:45Часть Керчи на день останется без газа
06:20Крымчанам начали учитывать "украинский" стаж для пенсии – кому положено
06:02Трое подростков ранены при атаке на Воронеж
00:01Грозы и град: погода в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 17 июля
23:56Мощное землетрясение у берегов Аляски: объявлена угроза цунами
22:57Поиск экстремистского контента - Маргарита Симоньян оценила новый закон
22:33Продвижение армии России и 60-летние украинцы в ВСУ – главное за день
22:19Дошли до осквернения могил: власти Львова снесли Холм Славы - ФОТО
22:00Крымский мост: оперативная информация к вечеру среды
21:45Сибирская язва и зараженное мясо: как не стать жертвой
21:09ИИ будет проверять машинистов скоростных поездов
20:59Водолазы МЧС спасли женщину при очистке Черного моря от мазута
Лента новостейМолния