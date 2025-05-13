https://crimea.ria.ru/20250513/lishat-prav-za-nepropusk-skoroy-v-krymu-otsenili-initsiativu-1146394490.html

Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу

Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 13.05.2025

Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу

В Госдуме обсуждают инициативу до двух лет лишать водительских удостоверений автомобилистов за умышленное препятствование движению машин скорой помощи... РИА Новости Крым, 13.05.2025

2025-05-13T11:12

2025-05-13T11:12

2025-05-13T11:12

радио "спутник в крыму"

крым

скорая помощь

транспорт

закон и право

правительство россии

пдд (правила дорожного движения)

общество

мнения

сергей олефиренко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Госдуме обсуждают инициативу до двух лет лишать водительских удостоверений автомобилистов за умышленное препятствование движению машин скорой помощи. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал это предложение избыточным.Поводом для ужесточения ответственности стали резонансные случаи хамского поведения водителей, блокирующих путь экстренным службам. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующих мер недостаточно. В новой редакции предлагается ввести штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, а в ряде случаев – лишать водителей прав на срок от трех месяцев до двух лет.По словам Шапарина, действующее законодательство предусматривает наказание за непропуск всех экстренных служб, включая лишение прав до полугода.Правительство РФ также дало отрицательный отзыв на законопроект, подчеркнув, что с момента последнего ужесточения наказаний прошло слишком мало времени для оценки их эффективности.Руководитель крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко отметил, что после введения более жестких мер несколько лет назад количество таких случаев сократилось в два раза. Однако полностью проблему искоренить не удалось.Вопрос о необходимости ужесточения наказания продолжает активно обсуждаться как в профессиональном сообществе, так и среди автомобилистов. Эксперты отмечают, что главная задача – не ужесточать наказания ради наказаний, а повышать культуру вождения и уровень уважения к экстренным службам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правилаНельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, скорая помощь, транспорт, закон и право, правительство россии, пдд (правила дорожного движения), общество, мнения, сергей олефиренко, антон шапарин, новости