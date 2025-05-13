https://crimea.ria.ru/20250513/lishat-prav-za-nepropusk-skoroy-v-krymu-otsenili-initsiativu-1146394490.html
Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу - РИА Новости Крым, 13.05.2025
Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
В Госдуме обсуждают инициативу до двух лет лишать водительских удостоверений автомобилистов за умышленное препятствование движению машин скорой помощи... РИА Новости Крым, 13.05.2025
2025-05-13T11:12
2025-05-13T11:12
2025-05-13T11:12
радио "спутник в крыму"
крым
скорая помощь
транспорт
закон и право
правительство россии
пдд (правила дорожного движения)
общество
мнения
сергей олефиренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. В Госдуме обсуждают инициативу до двух лет лишать водительских удостоверений автомобилистов за умышленное препятствование движению машин скорой помощи. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио "Спутник в Крыму" назвал это предложение избыточным.Поводом для ужесточения ответственности стали резонансные случаи хамского поведения водителей, блокирующих путь экстренным службам. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующих мер недостаточно. В новой редакции предлагается ввести штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, а в ряде случаев – лишать водителей прав на срок от трех месяцев до двух лет.По словам Шапарина, действующее законодательство предусматривает наказание за непропуск всех экстренных служб, включая лишение прав до полугода.Правительство РФ также дало отрицательный отзыв на законопроект, подчеркнув, что с момента последнего ужесточения наказаний прошло слишком мало времени для оценки их эффективности.Руководитель крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко отметил, что после введения более жестких мер несколько лет назад количество таких случаев сократилось в два раза. Однако полностью проблему искоренить не удалось.Вопрос о необходимости ужесточения наказания продолжает активно обсуждаться как в профессиональном сообществе, так и среди автомобилистов. Эксперты отмечают, что главная задача – не ужесточать наказания ради наказаний, а повышать культуру вождения и уровень уважения к экстренным службам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бесплатная помощь иностранцам: в России утвердили правилаНельзя желать хорошей смены: крымский врач рассказал о работе на "скорой"В Севастополе "скорая" попала в ДТП – пострадал мужчина
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крым, скорая помощь, транспорт, закон и право, правительство россии, пдд (правила дорожного движения), общество, мнения, сергей олефиренко, антон шапарин, новости
Лишать прав за непропуск "скорой": в Крыму оценили инициативу
В Крыму оценили предложение Госдумы лишать водительских прав за препятствование скорой
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым.
В Госдуме обсуждают инициативу до двух лет лишать водительских удостоверений автомобилистов за умышленное препятствование движению машин скорой помощи. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в эфире радио "Спутник в Крыму"
назвал это предложение избыточным.
Поводом для ужесточения ответственности стали резонансные случаи хамского поведения водителей, блокирующих путь экстренным службам. В пояснительной записке авторы законопроекта отмечают, что действующих мер недостаточно. В новой редакции предлагается ввести штрафы от 20 до 30 тысяч рублей, а в ряде случаев – лишать водителей прав на срок от трех месяцев до двух лет.
По словам Шапарина, действующее законодательство предусматривает наказание за непропуск всех экстренных служб, включая лишение прав до полугода.
"Это единичные случаи. Каждая подобная ситуация мгновенно попадает в объективы кучи камер, обсуждается в интернете, и вопросов к таким людям возникает сразу же и много у всех правоохранительных органов. Поэтому нет особого, собственно, смысла", – прокомментировал вице-президент Национального автомобильного союза.
Правительство РФ также дало отрицательный отзыв на законопроект, подчеркнув, что с момента последнего ужесточения наказаний прошло слишком мало времени для оценки их эффективности.
Руководитель крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко отметил, что после введения более жестких мер несколько лет назад количество таких случаев сократилось в два раза. Однако полностью проблему искоренить не удалось.
"С одной стороны, конечно, должна быть плата за глупость человеческую. Если ты действительно пытаешься перед кем-то чем-то выделиться, то ты должен понимать, что в машине может быть пациент, который умирает и который по твоей глупости может лишиться жизни. Поэтому наказание должно быть самое жесткое. С другой стороны, мы должны понимать, что иногда человек, может быть, не сразу видит наши проблесковые маячки, не слышат сирену, если окна плотно закрыты", – объясняет свое мнение Олефиренко.
Вопрос о необходимости ужесточения наказания продолжает активно обсуждаться как в профессиональном сообществе, так и среди автомобилистов. Эксперты отмечают, что главная задача – не ужесточать наказания ради наказаний, а повышать культуру вождения и уровень уважения к экстренным службам.
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