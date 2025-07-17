https://crimea.ria.ru/20250717/orban-nazval-bezumnym-plan-evrosoyuza-pobedit-rossiyu-na-pole-boya-1148042379.html

Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя

Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя

Россия – ядерная держава, и план ЕС победить ее на поле боя, используя Украину, – безумие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью... РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T23:16

2025-07-17T23:16

2025-07-17T23:16

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия – ядерная держава, и план ЕС победить ее на поле боя, используя Украину, – безумие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.По словам Орбана, он пытался обдумать, что необходимо украинцам для победы над русскими на фронте и пришел к выводу, что для этого нет никаких условий.В этой связи план Евросоюза, основанный на том, что украинцы победят русских на поле боя, тем самым, возможно, дестабилизируя Россию, является безумным, считает Орбан."Европейцы и украинцы, очевидно, хотят продолжения войны, что бы они ни говорили", – заметил венгерский премьер.По его мнению, достичь мира на Украине будет возможно только по результатам личной встречи президентов России и США за столом переговоров, где будет заключено масштабное российско-американское соглашение, выходящее за рамки войны.Такое соглашения, по словам Орбана, должно включить в себя динамику цен на энергоносители, доступ Америки к российским рынкам и доступ России к американским, экономические санкции, технологии и контроль над вооружениями.Также Орбан заявил, что не верит в стремление России напасть на НАТО и не представляет себе это возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для РоссииВ Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕССпецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор орбан, мнения, россия, европа, европейский союз (ес), политика, украина