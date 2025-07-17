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Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
Россия – ядерная держава, и план ЕС победить ее на поле боя, используя Украину, – безумие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью... РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T23:16
2025-07-17T23:16
2025-07-17T23:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия – ядерная держава, и план ЕС победить ее на поле боя, используя Украину, – безумие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.По словам Орбана, он пытался обдумать, что необходимо украинцам для победы над русскими на фронте и пришел к выводу, что для этого нет никаких условий.В этой связи план Евросоюза, основанный на том, что украинцы победят русских на поле боя, тем самым, возможно, дестабилизируя Россию, является безумным, считает Орбан."Европейцы и украинцы, очевидно, хотят продолжения войны, что бы они ни говорили", – заметил венгерский премьер.По его мнению, достичь мира на Украине будет возможно только по результатам личной встречи президентов России и США за столом переговоров, где будет заключено масштабное российско-американское соглашение, выходящее за рамки войны.Такое соглашения, по словам Орбана, должно включить в себя динамику цен на энергоносители, доступ Америки к российским рынкам и доступ России к американским, экономические санкции, технологии и контроль над вооружениями.Также Орбан заявил, что не верит в стремление России напасть на НАТО и не представляет себе это возможным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Укрепление военных связей между Венгрией и Сербией – сигнал для РоссииВ Венгрии более 2 миллионов жителей выступили против приема Украины в ЕССпецслужбы Украины пытаются повлиять на будущие выборы в Венгрии – Орбан
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виктор орбан, мнения, россия, европа, европейский союз (ес), политика, украина
Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию на поле боя
Орбан назвал безумным план Евросоюза победить Россию с использованием Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Россия – ядерная держава, и план ЕС победить ее на поле боя, используя Украину, – безумие. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Ultrahang.
По словам Орбана, он пытался обдумать, что необходимо украинцам для победы над русскими на фронте и пришел к выводу, что для этого нет никаких условий.
"Их меньше, и даже если Запад поможет им финансово, у них всегда будет меньше денег. Их военная промышленность отстает от российской на десятилетия. И самый главный аргумент в конечном счете заключается в том, что русские – ядерная сверхдержава, а никто и нигде не побеждал ядерную сверхдержаву", – цитирует Орбана РИА Новости.
В этой связи план Евросоюза, основанный на том, что украинцы победят русских на поле боя, тем самым, возможно, дестабилизируя Россию, является безумным, считает Орбан.
"Европейцы и украинцы, очевидно, хотят продолжения войны, что бы они ни говорили", – заметил венгерский премьер.
По его мнению, достичь мира на Украине будет возможно только по результатам личной встречи президентов России и США за столом переговоров, где будет заключено масштабное российско-американское соглашение, выходящее за рамки войны.
Такое соглашения, по словам Орбана, должно включить в себя динамику цен на энергоносители, доступ Америки к российским рынкам и доступ России к американским, экономические санкции, технологии и контроль над вооружениями.
Также Орбан заявил, что не верит в стремление России напасть на НАТО и не представляет себе это возможным.
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