Рейтинг@Mail.ru
Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250717/kovcheg-s-moschami-patriarkha-tikhona-dostavili-v-sevastopol-1148010442.html
Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь
Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2025
Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь
В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 17.07.2025
2025-07-17T10:02
2025-07-17T10:11
крым
севастополь
новости севастополя
симферопольская и крымская епархия
тихон шевкунов
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148009150_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_a279df3cf0a0aab4faa51277aefaabc5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым.Принесение святыни приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества.После торжественной встречи мощей в соборе состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.После Севастополя ковчег прибудет в Симферополь, в Александро-Невский кафедральный собор. Там святыня пробудет с 18 по 19 июля включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
https://crimea.ria.ru/20240918/svyatye-liki-iz-kamney-neobychnoe-iskusstvo-natali-voronchikhinoy-1140421647.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/11/1148009150_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2187a98b99d07d4b9b19d6bc073a303c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, севастополь, новости севастополя, симферопольская и крымская епархия, тихон шевкунов, новости крыма
Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь

В Свято-Владимирский собор в Севастополе прибыл ковчег с мощами Патриарха Тихона

10:02 17.07.2025 (обновлено: 10:11 17.07.2025)
 
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Принесение святыни приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества.
После торжественной встречи мощей в соборе состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости Крым
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь

"В течение всего дня 17 июля, с 7:00 до 20:00, мощи будут доступны для поклонения. Каждый час, с 10:00 до 17:00, будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю Тихону", – рассказали в пресс-службе Крымской митрополии.

После Севастополя ковчег прибудет в Симферополь, в Александро-Невский кафедральный собор. Там святыня пробудет с 18 по 19 июля включительно.
"Торжественные проводы святых мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского состоятся 19 июля в 16:00", – добавили в митрополии.
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
1 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
2 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
3 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
4 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
5 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
6 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
7 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
1 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
2 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
3 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
4 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
5 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
6 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
7 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
Иконы из крымской гальки
18 сентября 2024, 08:05Эксклюзивы РИА Новости Крым
Святые лики из камней: необычное искусство Натальи Ворончихиной
 
КрымСевастопольНовости СевастополяСимферопольская и Крымская епархияТихон ШевкуновНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:47Шторм с ливнями и градом надвигается на Крым
12:47Юрий Кара – биография
12:43Умер режиссер Юрий Кара
12:22Житель Судака украл спецтехнику на 7,7 миллиона рублей
12:07Российские военные нашли десятки схронов ВСУ с химическим оружием
11:47Вашингтон не согласовал Умерова на пост посла США
11:31В Севастополе при создании нового парка нашли античные артефакты
11:21Россия передала Украине еще тысячу тел солдат ВСУ
11:10В Севастополе на "зебре" иномарка сбила 6-летнего ребенка
11:08Киев готовит провокацию с подрывом 550 тонн аммиака в ДНР - Минобороны
10:59Гашиш из Франции в посылке нашли таможенники на Кубани
10:40В Крыму женщина сорвалась в русло реки
10:27Новости Воронежа: число раненных при атаке БПЛА выросло до четырех
10:20Готовил взрыв на энергообъекте: в Воронеже задержали диверсанта
10:15В Севастополе вспыхнул садовый дом
10:10В Тульской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия
10:02Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь
09:52В Крыму ФСБ раскрыла схему незаконной легализации мигрантов
09:19Крымский мост: обстановка и время ожидания проезда
08:51Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревов
Лента новостейМолния