Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь
В Свято-Владимирский собор в Севастополе прибыл ковчег с мощами Патриарха Тихона
10:02 17.07.2025 (обновлено: 10:11 17.07.2025)
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым.
Принесение святыни приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества.
После торжественной встречи мощей в соборе состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
"В течение всего дня 17 июля, с 7:00 до 20:00, мощи будут доступны для поклонения. Каждый час, с 10:00 до 17:00, будут совершаться молебны с чтением акафиста святителю Тихону", – рассказали в пресс-службе Крымской митрополии.
После Севастополя ковчег прибудет в Симферополь, в Александро-Невский кафедральный собор. Там святыня пробудет с 18 по 19 июля включительно.
"Торжественные проводы святых мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского состоятся 19 июля в 16:00", – добавили в митрополии.
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
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Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
2 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
3 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
4 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
5 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
6 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
© РИА Новости КрымПрибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
7 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
1 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
2 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
3 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
4 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
5 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
6 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
7 из 7
Прибытие ковчега с мощами святителя Тихона, Патриарха Московского в Севастополь
© РИА Новости Крым
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