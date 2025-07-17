https://crimea.ria.ru/20250717/kovcheg-s-moschami-patriarkha-tikhona-dostavili-v-sevastopol-1148010442.html

Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь

Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь - РИА Новости Крым, 17.07.2025

Ковчег с мощами Патриарха Тихона доставили в Севастополь

В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым. РИА Новости Крым, 17.07.2025

2025-07-17T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля – РИА Новости Крым. В ночь на 17 июля в Свято-Владимирский собор Херсонесского монастыря доставили ковчег с мощами Патриарха Тихона, передает корреспондент РИА Новости Крым.Принесение святыни приурочено к столетию блаженной кончины святителя Тихона – первого патриарха Московского и всея Руси после восстановления патриаршества.После торжественной встречи мощей в соборе состоялась Божественная литургия, которую провел митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.После Севастополя ковчег прибудет в Симферополь, в Александро-Невский кафедральный собор. Там святыня пробудет с 18 по 19 июля включительно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"

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