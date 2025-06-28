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Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ - РИА Новости Крым, 28.06.2025
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Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ - РИА Новости Крым, 28.06.2025
Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
Побывавшую во многих местах проведения СВО икону с частицей мощей святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении, РИА Новости Крым, 28.06.2025
2025-06-28T14:42
2025-06-28T14:42
новости сво
святитель лука крымский (войно-ясенецкий)
религия
православие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Побывавшую во многих местах проведения СВО икону с частицей мощей святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении, где бойцы проходят лечение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что доставили ее военнослужащим ВДВ, проходящим лечение и реабилитацию в медотряде, представители духовенства Крымской метрополии РПЦ.Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку"Икона побывала во многих местах специальной военной операции, как в Херсонской и Запорожской областях, так и в Луганской и Донецкой народных республиках", – уточнили в ведомстве.Священнослужители совершили богослужение о здоровье раненых и больных и окропили святой водой всех желающих, а также палаты, приемную и хирургическое отделение.Помимо иконы представители церкви привезли российским бойцам небольшую гуманитарную помощь, которую собрали прихожане Крыма, уточнили в Минобороны.Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял" В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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новости сво, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), религия, православие, новости
Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ

Икона с мощами святителя Луки Крымского доставлена военнослужащим на Каховском направлении

14:42 28.06.2025
 
© Скриншот видеоИкона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ
© Скриншот видео
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Побывавшую во многих местах проведения СВО икону с частицей мощей святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении, где бойцы проходят лечение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Икону с мощами святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении в Херсонской области", – сказано в сообщении.
Отмечается, что доставили ее военнослужащим ВДВ, проходящим лечение и реабилитацию в медотряде, представители духовенства Крымской метрополии РПЦ.
Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку
"Икона побывала во многих местах специальной военной операции, как в Херсонской и Запорожской областях, так и в Луганской и Донецкой народных республиках", – уточнили в ведомстве.
Священнослужители совершили богослужение о здоровье раненых и больных и окропили святой водой всех желающих, а также палаты, приемную и хирургическое отделение.
Помимо иконы представители церкви привезли российским бойцам небольшую гуманитарную помощь, которую собрали прихожане Крыма, уточнили в Минобороны.
Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
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Новости СВОСвятитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий)РелигияПравославиеНовости
 
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