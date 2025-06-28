https://crimea.ria.ru/20250628/ikona-s-moschami-svyatitelya-luki-krymskogo-pribyla-k-ranenym-boytsam-vdv-1147557846.html

Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ

Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ - РИА Новости Крым, 28.06.2025

Икона с мощами святителя Луки Крымского прибыла к раненым бойцам ВДВ

Побывавшую во многих местах проведения СВО икону с частицей мощей святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении, РИА Новости Крым, 28.06.2025

2025-06-28T14:42

2025-06-28T14:42

2025-06-28T14:42

новости сво

святитель лука крымский (войно-ясенецкий)

религия

православие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Побывавшую во многих местах проведения СВО икону с частицей мощей святителя Луки Крымского доставили в отдельный медицинский отряд ВДВ на Каховском направлении, где бойцы проходят лечение. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что доставили ее военнослужащим ВДВ, проходящим лечение и реабилитацию в медотряде, представители духовенства Крымской метрополии РПЦ.Священник и хирург: за что мир чтит крымского епископа Луку"Икона побывала во многих местах специальной военной операции, как в Херсонской и Запорожской областях, так и в Луганской и Донецкой народных республиках", – уточнили в ведомстве.Священнослужители совершили богослужение о здоровье раненых и больных и окропили святой водой всех желающих, а также палаты, приемную и хирургическое отделение.Помимо иконы представители церкви привезли российским бойцам небольшую гуманитарную помощь, которую собрали прихожане Крыма, уточнили в Минобороны.Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Четыре месяца в зоне СВО: как священник Крым на передовую "променял" В зоне спецоперации побывали более двух тысяч священников Ангелы прифронтовых сел: невидимый подвиг особого конвоя Крыма в зоне СВО

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), религия, православие, новости