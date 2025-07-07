https://crimea.ria.ru/20250707/v-krymu-na-skale-ifigeniya-ustanovili-novyy-poklonnyy-krest-1147766735.html
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T11:18
2025-07-07T11:18
2025-07-07T11:18
крым
леонид ивлев
религия
православие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147766869_0:29:471:294_1920x0_80_0_0_fb8cb6bc0d87b8d648cd72c6b6cb8115.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от респубдики Леонид Ивлев.По его словам, на вершине скалы, где сохранились руины древней византийской церкви, уже много лет стоит деревянный Поклонный Крест, который со временем сильно обветшал. Владельцы расположенного поблизости глэмпинга выступили с инициативой установить на его месте новый металлический крест. Идею поддержал митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.Высота нового Поклонного Креста – 7,5 метров, ширина – 3,3 метра, вес – 1850 кг. Основание креста также выполнено из металла и весит 600 кг. Депутат рассказал, что особую сложность представляла доставка конструкции на вершину скалы: отсутствие дорог и сложный рельеф делали задачу практически невыполнимой. Благодаря содействию руководства Черноморского флота и Морской авиации, установка была успешно проведена с помощью вертолета Ка-27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-КаяВ музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонатыСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147766869_21:0:450:322_1920x0_80_0_0_e9af63bf9540a692de7f39f82d6bc8b8.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, леонид ивлев, религия, православие, новости крыма
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
В Крыму в праздник Владимирской иконы Божией Матери установлен новый Поклонный Крест
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от респубдики Леонид Ивлев.
По его словам, на вершине скалы, где сохранились руины древней византийской церкви, уже много лет стоит деревянный Поклонный Крест, который со временем сильно обветшал. Владельцы расположенного поблизости глэмпинга выступили с инициативой установить на его месте новый металлический крест. Идею поддержал митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.
"Проект был согласован с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, так как скала Ифигения, учитывая ее уникальное геологическое строение и богатство растительного мира, имеет статус регионального памятника природы, а также с правоохранительными и административными органами", – написал Ивлев в своем Telegram-канале.
Высота нового Поклонного Креста – 7,5 метров, ширина – 3,3 метра, вес – 1850 кг. Основание креста также выполнено из металла и весит 600 кг. Депутат рассказал, что особую сложность представляла доставка конструкции на вершину скалы: отсутствие дорог и сложный рельеф делали задачу практически невыполнимой. Благодаря содействию руководства Черноморского флота и Морской авиации, установка была успешно проведена с помощью вертолета Ка-27.
"Пройдет немного времени, Поклонный Крест будет освящен, в соответствии с православными канонами, и засияет на многие десятки километров Республики Крым и Черного моря. Сюда пойдут люди и это будет еще одно культовое место в российском Крыму", – заключил Ивлев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: