https://crimea.ria.ru/20250707/v-krymu-na-skale-ifigeniya-ustanovili-novyy-poklonnyy-krest-1147766735.html

В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест

В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест - РИА Новости Крым, 07.07.2025

В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест

В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от... РИА Новости Крым, 07.07.2025

2025-07-07T11:18

2025-07-07T11:18

2025-07-07T11:18

крым

леонид ивлев

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от респубдики Леонид Ивлев.По его словам, на вершине скалы, где сохранились руины древней византийской церкви, уже много лет стоит деревянный Поклонный Крест, который со временем сильно обветшал. Владельцы расположенного поблизости глэмпинга выступили с инициативой установить на его месте новый металлический крест. Идею поддержал митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.Высота нового Поклонного Креста – 7,5 метров, ширина – 3,3 метра, вес – 1850 кг. Основание креста также выполнено из металла и весит 600 кг. Депутат рассказал, что особую сложность представляла доставка конструкции на вершину скалы: отсутствие дорог и сложный рельеф делали задачу практически невыполнимой. Благодаря содействию руководства Черноморского флота и Морской авиации, установка была успешно проведена с помощью вертолета Ка-27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-КаяВ музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонатыСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, леонид ивлев, религия, православие, новости крыма