Рейтинг@Mail.ru
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест - РИА Новости Крым, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250707/v-krymu-na-skale-ifigeniya-ustanovili-novyy-poklonnyy-krest-1147766735.html
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест - РИА Новости Крым, 07.07.2025
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от... РИА Новости Крым, 07.07.2025
2025-07-07T11:18
2025-07-07T11:18
крым
леонид ивлев
религия
православие
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147766869_0:29:471:294_1920x0_80_0_0_fb8cb6bc0d87b8d648cd72c6b6cb8115.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от респубдики Леонид Ивлев.По его словам, на вершине скалы, где сохранились руины древней византийской церкви, уже много лет стоит деревянный Поклонный Крест, который со временем сильно обветшал. Владельцы расположенного поблизости глэмпинга выступили с инициативой установить на его месте новый металлический крест. Идею поддержал митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.Высота нового Поклонного Креста – 7,5 метров, ширина – 3,3 метра, вес – 1850 кг. Основание креста также выполнено из металла и весит 600 кг. Депутат рассказал, что особую сложность представляла доставка конструкции на вершину скалы: отсутствие дорог и сложный рельеф делали задачу практически невыполнимой. Благодаря содействию руководства Черноморского флота и Морской авиации, установка была успешно проведена с помощью вертолета Ка-27.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-КаяВ музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонатыСвятитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/07/1147766869_21:0:450:322_1920x0_80_0_0_e9af63bf9540a692de7f39f82d6bc8b8.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, леонид ивлев, религия, православие, новости крыма
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест

В Крыму в праздник Владимирской иконы Божией Матери установлен новый Поклонный Крест

11:18 07.07.2025
 
© Telegram Леонид ИвлевВ Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
© Telegram Леонид Ивлев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым. В день празднования Владимирской иконы Божией Матери на скале Ифигения в поселке Береговое в Крыму установили новый Поклонный Крест, сообщил депутат Госдумы от респубдики Леонид Ивлев.
По его словам, на вершине скалы, где сохранились руины древней византийской церкви, уже много лет стоит деревянный Поклонный Крест, который со временем сильно обветшал. Владельцы расположенного поблизости глэмпинга выступили с инициативой установить на его месте новый металлический крест. Идею поддержал митрополит Крымский и Севастопольский Тихон.

"Проект был согласован с Министерством экологии и природных ресурсов Республики Крым, так как скала Ифигения, учитывая ее уникальное геологическое строение и богатство растительного мира, имеет статус регионального памятника природы, а также с правоохранительными и административными органами", – написал Ивлев в своем Telegram-канале.

Высота нового Поклонного Креста – 7,5 метров, ширина – 3,3 метра, вес – 1850 кг. Основание креста также выполнено из металла и весит 600 кг. Депутат рассказал, что особую сложность представляла доставка конструкции на вершину скалы: отсутствие дорог и сложный рельеф делали задачу практически невыполнимой. Благодаря содействию руководства Черноморского флота и Морской авиации, установка была успешно проведена с помощью вертолета Ка-27.
"Пройдет немного времени, Поклонный Крест будет освящен, в соответствии с православными канонами, и засияет на многие десятки километров Республики Крым и Черного моря. Сюда пойдут люди и это будет еще одно культовое место в российском Крыму", – заключил Ивлев.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
В музее святителя Луки в Крыму хотят создать интерактивные экспонаты
Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"
 
КрымЛеонид ИвлевРелигияПравославиеНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:28Крым получит почти 6 млн на поддержку агропроектов ветеранов СВО
12:10Армия РФ освободила еще два поселка в Сумской и Днепропетровской областях
12:08Крымский мост: растет очередь со стороны Керчи
11:47Над Крымом отработала ПВО
11:22В страшном ДТП на трассе "Таврида" один человек погиб и трое пострадали
11:18В Крыму на скале Ифигения установили новый Поклонный Крест
11:07Путин назначил врио главы Минтранса России
10:40Украинские агенты поджигали авто силовиков и повредили опоры ЛЭП 3:48
10:28Севастопольский стрелок-пенсионер получил уголовное дело
10:12На Керченском полуострове будут работать взрывотехники
10:03В Севастополе турист сорвался с двадцатиметровой скалы
09:55В Керчи микрорайон остается без воды – когда включат
09:46Обломки беспилотника упали на территорию нефтезавода на Кубани
09:31Крымский мост сейчас - более 1000 авто ждут проезда
09:18Путин уволил Старовойта с поста главы Минтранса РФ
08:58"Двигаемся дальше": как 810-я бригада ЧФ освобождает Сумскую область
08:33Она хотела помирить США и СССР: как изменила мир Саманта Смит
08:15Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех
07:54Из-за упавшего БПЛА несколько поездов задержались в Воронежской области
07:42Апвеллинг охладил крымское море и очистил его: что ждет туристов в июле
Лента новостейМолния