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В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T07:57
2025-06-17T07:57
2025-06-17T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь–Алушта, напротив поста ГАИ).На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, православие, крымская митрополия, тихон шевкунов, симферопольский район
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
В Крыму 22 июня пройдет крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь–Алушта, напротив поста ГАИ).
"Этот крестный ход совершается ежегодно в воскресенье, в неделю всех святых в Земле Русской просиявших, от Ангарского перевала на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи", – рассказывают в митрополии.
На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.
Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.
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