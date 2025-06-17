Рейтинг@Mail.ru
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая - РИА Новости Крым, 17.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250617/v-krymu-sostoitsya-krestnyy-khod-na-vershinu-gory-pakhkal-kaya--1147263251.html
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая - РИА Новости Крым, 17.06.2025
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая РИА Новости Крым, 17.06.2025
2025-06-17T07:57
2025-06-17T07:57
крым
новости крыма
православие
крымская митрополия
тихон шевкунов
симферопольский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147263371_0:113:1280:833_1920x0_80_0_0_c51eebac67a894b189715ff6d5f1b62a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь–Алушта, напротив поста ГАИ).На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/10/1147263371_10:0:1271:946_1920x0_80_0_0_0e1b9166ac88b75ed81d9233c30e2cea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, православие, крымская митрополия, тихон шевкунов, симферопольский район
В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая

В Крыму 22 июня пройдет крестный ход на гору Пахкал-Кая в районе Ангарского перевала

07:57 17.06.2025
 
© Пресс-служба Крымской митрополииТрадиционный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Крыму
Традиционный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Крыму
© Пресс-служба Крымской митрополии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии.
Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь–Алушта, напротив поста ГАИ).
"Этот крестный ход совершается ежегодно в воскресенье, в неделю всех святых в Земле Русской просиявших, от Ангарского перевала на вершину горы, к месту, где стоял древний монастырь во имя святого пророка Иоанна Предтечи", – рассказывают в митрополии.
На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.
Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымНовости КрымаПравославиеКрымская митрополияТихон ШевкуновСимферопольский район
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:06Пять человек пострадали в ДТП на трассе М-4 "Дон" под Геленджиком
08:49Лидеры G7 заявили о поддержке безопасности Израиля
08:32В Симферополе перекроют улицу Павленко
08:12Восемь россиян погибли и 96 пострадали от ударов ВСУ за семь дней
07:57В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая
07:36Киев в огне - пожары пылают в разных районах города
07:20Массированная атака на Россию - силы ПВО уничтожили 198 беспилотников
07:13Досмотр на Крымском мосту: как пройти быстрее
06:48В Киеве и Одессе прогремели взрывы
06:28Трамп не хочет вводить новые санкции против России
06:06Стратегия развития Военно-морского флота РФ до 2050 года: что она изменит
00:01Дожди отступают: погода в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 17 июня
23:3951 беспилотник уничтожен над Белгородской областью – есть жертвы
22:56Заявление о ядерном оружии в Иране и юбилей "Артека" – главное за день
22:26Сигнал миру: что показала эскалация конфликта между Израилем и Ираном
22:01Путин поручил ввести должность советника по воспитанию во всех школах
21:43В Сакском районе Крыма 18 населенных пунктов отключат от газа на два дня
21:31На все сто: как "Артек" отпраздновал вековой юбилей – видео
21:13На Солнце произошли две самые мощные вспышки в этом году
Лента новостейМолния