https://crimea.ria.ru/20250617/v-krymu-sostoitsya-krestnyy-khod-na-vershinu-gory-pakhkal-kaya--1147263251.html

В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая

В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая - РИА Новости Крым, 17.06.2025

В Крыму состоится крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая

В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая РИА Новости Крым, 17.06.2025

2025-06-17T07:57

2025-06-17T07:57

2025-06-17T07:57

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крымская митрополия

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня – РИА Новости Крым. В предстоящее воскресенье, 22 июня, по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона состоится ежегодный крестный ход на вершину горы Пахкал-Кая в Симферопольском районе. Об этом сообщили в Крымской митрополии.Шествие приурочено к празднованию недели всех святых в Земле Русской просиявших. Паломники отправятся в путь в 12:00 от Ангарского перевала (трасса Симферополь–Алушта, напротив поста ГАИ).На вершине будет совершен водосвятный молебен у поклонного Креста, установленного на месте средневековой Свято-Иоанно-Предтеченской церкви-крепости. До наших дней здесь сохранились лишь камни ее фундамента.Организаторы напоминают, что климат в горах может резко меняться. Участникам рекомендуется взять с собой теплую одежду, плащ или накидку от дождя, а также здраво оценить свои силы — подъем к вершине требует физической выносливости.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, православие, крымская митрополия, тихон шевкунов, симферопольский район