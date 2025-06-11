https://crimea.ria.ru/20250611/Svyatitel-Luka-Sovershenstvovanie-dukha--vechnoe-bessmertie-1105539676.html

Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"

Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие" - РИА Новости Крым, 11.06.2025

Святитель Лука Крымский: "Совершенствование духа – вечное бессмертие"

Его гнали за веру, а он продолжал служить людям. Хирург, ученый, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, архиепископ Симферопольский и Крымский,... РИА Новости Крым, 11.06.2025

2025-06-11T09:22

2025-06-11T09:22

2025-06-11T08:43

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Его гнали за веру, а он продолжал служить людям. Хирург, ученый, доктор медицины, автор трудов по анестезиологии, архиепископ Симферопольский и Крымский, "контрреволюционер" и лауреат Сталинской премии.Святитель Лука, в миру известный как Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, родился 27 апреля (9 мая) 1877 года. Он ушел в лучший мир 64 года назад, 11 июня 1961 года, в день празднования Всех Святых в земле Российской просиявших. О жизни святителя читайте в материале РИА Новости Крым.Он появился на свет в Керчи, в семье провизора Феликса Станиславовича и Марии Дмитриевны Войно-Ясенецких. Был четвертым в семье, в которой воспитывалось пятеро детей. Принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему польскому дворянскому роду Войно-Ясенецких. В 1889 году семья переехала в Киев, где Валентин окончил гимназию и художественную школу.Две войны, революция, ссылки и Сталинская премияВ 1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета. После выпускных экзаменов, ко всеобщему удивлению, заявил о намерении стать земским, или как он говорил "мужицким врачом". Устроился работать в Киевский медицинский госпиталь Красного Креста, в составе которого в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. Работал в эвакуационном госпитале в Чите, заведовал хирургическим отделением. В 1916 году Валентин Феликсович получил степень доктора медицины за труды по анестезиологии. Затем революция, работа в Ташкенте, где он возглавлял кафедру оперативной хирургии. В феврале 1921 года он был посвящен в сан иерея, в 1923 году постригся в монахи под именем Луки и стал епископом Барнаульским.С этого периода начинаются его гонения со стороны органов ГПУ. Его трижды арестовывали, подвергали тюремному заключению и ссылкам в период с 1923 по 1944 годы, запрещали отправлять богослужения, читать проповеди и вести разговоры на религиозные темы. Он продолжал работать в военных госпиталях в Красноярском крае вплоть до 1945 года.В 1946 году за научную разработку новых хирургических методов лечения гнойных заболеваний и ранений, изложенных в научных трудах "Очерки гнойной хирургии" и "Поздние резекции при инфицированных огнестрельных ранениях суставов", профессору Войно-Ясенецкому была присуждена Сталинская премия первой степени в размере 200 тысяч рублей, из которых 130 тысяч он передал на помощь детским домам.Полностью реабилитирован Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий был в 2000 году как жертва политических репрессий."Как трудно плыть против течения антирелигиозной пропаганды…"В январе 1946 года Патриарх Алексий подписал указ о переводе архиепископа Луки в Симферополь, где он занимается, кроме пастырской и врачебной, еще и общественно-политической деятельностью. Он активно выступает как борец за мир и национально-освободительное движение колониальных народов.В начале 1947 года профессор Войно-Ясенецкий стал консультантом Симферопольского военного госпиталя, где проводил показательные оперативные вмешательства. Также он стал читать лекции для практических врачей Крымской области в архиерейском облачении, из-за чего они были запрещены местной администрацией. В 1955 году полностью ослеп, что вынудило его оставить хирургию. 11 января 1957 года избран почетным членом Московской духовной академии.В 1958 году писал: "…как трудно мне было плыть против бурного течения антирелигиозной пропаганды, и сколько страданий причинила она мне и доныне причиняет".Умер 11 июня 1961 года в воскресенье. На надгробии была высечена надпись:Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий18 (27). IV.77 — 19 (11).VI.61Доктор медицины, профессор хирургии, лауреат.Архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий) был похоронен на Первом Симферопольском кладбище, справа от храма Всех святых. После канонизации Православной Церковью в сонме новомучеников и исповедников Российских (22 ноября 1995 года), его мощи были перенесены в Свято-Троицкий Собор (17-20 марта 1996 года). Прежняя могила св. Луки также почитаема верующими.Почитается как святой другими поместными Церквями, в частности, Элладской православной церковью, главный сторонник его прославления в Греции — архимандрит Нектарий (Антонопулос), настоятель монастыря Сагмата.Память в СимферополеВ Свято-Троицком женском монастыре в Симферополе в серебряной раке покоятся мощи святителя Луки, которые пользуются большим почитанием у верующих. В частности, есть свидетельства, что люди, молившиеся у мощей, исцелялись от болезней.В Симферополе установлен памятник святителю Луке, на здании военного госпиталя, где он оперировал, установлена мемориальная доска. На месте дома, где он жил в Симферополе, возведена часовня. На территории Свято-Троицкого монастыря открыт музей святителя Луки.Архиепископ оставил после себя не только научные труды по медицине, но и богословские трактаты, в частности, о науке и религии, в которых проводилась идея о том, что "наука без религии — небо без солнца. А наука, облаченная светом, — это вдохновенная мысль, пронизывающая ярким светом тьму этого мира".Считая, что "мир имеет свое начало в любви Божией" и людям дан закон "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный", Лука убежден, что должна быть дана и возможность осуществления этой заповеди: "бесконечное совершенствование духа — вечное бессмертие".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости, общество, культура, религия, медицина, святитель лука крымский (войно-ясенецкий), история, крым, симферополь, память