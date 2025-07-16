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В Ялте горит заповедник

В Ялте горит заповедник - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Ялте горит заповедник

В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет один гектар. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T15:07

2025-07-16T15:07

2025-07-16T15:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет один гектар. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.На месте организованы четыре боевых участка и штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, Ялтинского лесоохотничьего хозяйства.Всего к ликвидации пожара привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 "квадратов".В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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