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В Ялте горит заповедник - РИА Новости Крым, 16.07.2025
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В Ялте горит заповедник
В Ялте горит заповедник - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Ялте горит заповедник
В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет один гектар. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T15:07
2025-07-16T15:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет один гектар. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.На месте организованы четыре боевых участка и штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, Ялтинского лесоохотничьего хозяйства.Всего к ликвидации пожара привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 "квадратов".В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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В Ялте горит заповедник

В Ялте горит гектар леса в заповеднике

15:07 16.07.2025 (обновлено: 15:16 16.07.2025)
 
© МЧС Республики КрымПожар на ЮБК
Пожар на ЮБК
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл - РИА Новости Крым. В Крыму на территории Ялтинского горно-лесного заповедника вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет один гектар. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.
По данным ведомства, в поселке Санаторное произошло возгорание лесной подстилки. Быстрому распространению огня способствует жаркая, сухая и ветреная погода, а также труднодоступная местность. Администрацией города организован подвоз воды.
"Огнеборцы применяют ранцевые огнетушители и хлопушки. Предварительная площадь пожара составляет один гектар", - говорится в сообщении.
На месте организованы четыре боевых участка и штаб пожаротушения. В ликвидации возгорания участвуют сотрудники МЧС России, МЧС Крыма, Ялтинского лесоохотничьего хозяйства.
Всего к ликвидации пожара привлечены 124 специалиста и 36 единиц техники.
Ранее в среду сообщалось о возгорании сухой растительности в Керчи на площади 200 квадратных метров. Кроме того, в Севастополе загорелся ресторан. На данный момент огонь раскинулся на площади 250 "квадратов".
В ночь на 16 июля в Кировском районе Крыма ликвидировали три очага возгорания сухой растительности общей площадью 650 квадратных метров. Огонь полыхал рядом с селом Журавки.
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