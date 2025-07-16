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В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек
В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек - РИА Новости Крым, 16.07.2025
В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек
Правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого севастопольца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух... РИА Новости Крым, 16.07.2025
2025-07-16T13:01
2025-07-16T13:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого севастопольца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух местных жительниц. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии.Подозреваемым оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.Следствие готовится предъявить ему обвинение. Устанавливаются другие возможные потерпевшие от действий злоумышленника."Следователями следственного отдела по Гагаринскому району и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе – молекулярно-генетическая", - добавили в СУСК по Крыму и Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режимаЖителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии
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В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек
В Севастополе задержали 44-летнего мужчину за насильственные действия против двух девушек
13:01 16.07.2025 (обновлено: 13:06 16.07.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым.
Правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого севастопольца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух местных жительниц
. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Ранним утром 10 июля и ночью 11 июля текущего года неизвестный на проспекте Октябрьской Революции напал на двух случайных прохожих женщин в возрасте 21 и 30 лет и совершал иные действия сексуального характера", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии.
"Он был доставлен в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Задержанный и собранные полицейскими материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемым оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.
Следствие готовится предъявить ему обвинение. Устанавливаются другие возможные потерпевшие от действий злоумышленника.
"Следователями следственного отдела по Гагаринскому району и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе – молекулярно-генетическая", - добавили в СУСК по Крыму и Севастополю.
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