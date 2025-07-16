https://crimea.ria.ru/20250716/v-sevastopole-zaderzhali-gruzchika-za-polovye-prestupleniya-protiv-devushek-1147986191.html

В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек

В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек - РИА Новости Крым, 16.07.2025

В Севастополе задержали грузчика за половые преступления против девушек

Правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого севастопольца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух... РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T13:01

2025-07-16T13:01

2025-07-16T13:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. Правоохранители задержали 44-летнего ранее судимого севастопольца по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении двух местных жительниц. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.Сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили личность нападавшего и задержали его при силовой поддержке силовиков отряда "Сокол" Росгвардии.Подозреваемым оказался 44-летний житель Севастополя, неофициально работающий в магазине грузчиком, ранее судимый за совершение половых преступлений. Свою вину в совершенных преступлениях мужчина признает.Следствие готовится предъявить ему обвинение. Устанавливаются другие возможные потерпевшие от действий злоумышленника."Следователями следственного отдела по Гагаринскому району и следователями-криминалистами проведен весь необходимый комплекс первоначальных следственных действий: опознание подозреваемого с участием потерпевших, его допрос, обыски по месту проживания фигуранта и его родственников, назначены все необходимые судебные экспертизы, в том числе – молекулярно-генетическая", - добавили в СУСК по Крыму и Севастополю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режимаЖителя Евпатории приговорили к 14 годам за насилие над падчерицей Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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