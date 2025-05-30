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В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима - РИА Новости Крым, 30.05.2025
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В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима
В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима - РИА Новости Крым, 30.05.2025
В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима
Житель Симферопольского района приговорен к 12 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 30.05.2025
2025-05-30T17:33
2025-05-30T17:33
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происшествия
прокуратура республики крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района приговорен к 12 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что в феврале текущего года 39-летний мужчина завел свою племянницу 2017 года рождения в котельную домовладения, где совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в совершения преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера"."На основании представленных стороной обвинения доказательств виновный приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", – заявили в республиканской прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонииЗа растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила
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РИА Новости Крым
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крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, педофил
В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима

В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима

17:33 30.05.2025
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района приговорен к 12 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и СК России по Республике Крым и городу Севастополю.
Установлено, что в феврале текущего года 39-летний мужчина завел свою племянницу 2017 года рождения в котельную домовладения, где совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности.
"Девочка сообщила обо всем своей матери, которая обратилась в правоохранительные органы", – сказано в сообщении Следкома.
Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в совершения преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера".
"На основании представленных стороной обвинения доказательств виновный приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", – заявили в республиканской прокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка.
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КрымНовости КрымаПроисшествияПрокуратура Республики КрымПедофил
 
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