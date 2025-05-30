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В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима

В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима - РИА Новости Крым, 30.05.2025

В Крыму педофилу дали 12 лет строгого режима

Житель Симферопольского района приговорен к 12 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщают... РИА Новости Крым, 30.05.2025

2025-05-30T17:33

2025-05-30T17:33

2025-05-30T17:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Житель Симферопольского района приговорен к 12 годам лишения свободы за преступление сексуального характера в отношении малолетней. Об этом сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и СК России по Республике Крым и городу Севастополю.Установлено, что в феврале текущего года 39-летний мужчина завел свою племянницу 2017 года рождения в котельную домовладения, где совершил в отношении нее преступление против половой неприкосновенности.Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора. Он признан виновным в совершения преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 статьи 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера"."На основании представленных стороной обвинения доказательств виновный приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы на 1 год", – заявили в республиканской прокуратуре.Ранее сообщалось, что в Севастополе пожилой охранник общежития ответит в суде за преступление против половой неприкосновенности 11-летнего ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофил из Бахчисарайского района получил 20 лет колонииЗа растление девятилетней девочки в Севастополе судят злоумышленника15 лет за интимные переписки: в Крыму осудили педофила

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, прокуратура республики крым, педофил