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В Севастополе ищут насильника - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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В Севастополе ищут насильника
В Севастополе ищут насильника - РИА Новости Крым, 14.07.2025
В Севастополе ищут насильника
Полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T10:54
2025-07-14T10:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.Информация о том, что неизвестный нападает на своих жертв, душит и совершает насильственные действия, ранее появилась в соцсетях. Местные жители сообщают о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева в Севастополе.Силовики призывают севастопольцев сохранять спокойствие и сообщать о любых подозрительных ситуациях по телефону 102 или в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 8(8692)738-700, 8(8692)738-701.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, умвд россии по севастополю, происшествия, новости севастополя, общество, розыск, крым
В Севастополе ищут насильника

В Севастополе неизвестный насилует женщин – МВД

10:54 14.07.2025 (обновлено: 10:55 14.07.2025)
 
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. СевастополюСотрудники Росгвардии
Сотрудники Росгвардии
© Пресс-служба Росгвардии по РК и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
Информация о том, что неизвестный нападает на своих жертв, душит и совершает насильственные действия, ранее появилась в соцсетях. Местные жители сообщают о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева в Севастополе.
"В настоящее время полицией города проводится оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе. Ситуация находится на контроле у руководства УМВД России по Севастополю, все необходимые оперативные меры приняты", - сказано в сообщении полиции.
Силовики призывают севастопольцев сохранять спокойствие и сообщать о любых подозрительных ситуациях по телефону 102 или в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 8(8692)738-700, 8(8692)738-701.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
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