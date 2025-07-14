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В Севастополе ищут насильника

В Севастополе ищут насильника - РИА Новости Крым, 14.07.2025

В Севастополе ищут насильника

Полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. Об этом... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T10:54

2025-07-14T10:54

2025-07-14T10:55

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Полиция Севастополя разыскивает неизвестного, причастного к совершению насильственных действий сексуального характера в Гагаринском районе города. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.Информация о том, что неизвестный нападает на своих жертв, душит и совершает насильственные действия, ранее появилась в соцсетях. Местные жители сообщают о нескольких случаях в районах Юмашева и Кесаева в Севастополе.Силовики призывают севастопольцев сохранять спокойствие и сообщать о любых подозрительных ситуациях по телефону 102 или в дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району, тел. 8(8692)738-700, 8(8692)738-701.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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