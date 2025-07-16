Удары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове
Удары по Украине: в Кривом роге и Харькове прогремели взрывы и вспыхнули пожары
07:03 16.07.2025 (обновлено: 07:05 16.07.2025)
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные тушат возгорание после ударов
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В Кривом Роге и Харькове повреждены предприятия и вспыхнули пожары. Об этом сообщают местные власти.
Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, такого мощного удара по городу еще не было. По его данным, ночью прогремело как минимум 29 взрывов.
"Разрушено промышленное предприятие. Идет восстановление подачи электричества в несколько районов города. Подача воды осуществляется за счет генераторов. Вспыхнула несколько пожаров", - написал он в Telegram.
Громкой ночь была и в Харькове. Там, по данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, за 20 минут прогремело как минимум 17 взрывов в Киевском районе города.
"Массированный удар по Харькову. За 20 минут прогремело как минимум 17 взрывов в городе. Большинство - на предприятии в Киевском районе города. После чего начался пожар", - написал он в Telegram.
Кроме того, ПВО работала ночью над Киевом и Одессой.
В подконтрольной части Запорожской области за сутки зафиксировали больше 400 взрывов в 14 населенных пунктах, заявил назначенный украинскими властями глава военной администрации области Иван Федоров
10 июля Киев находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Подольском районах города, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Серия мощных взрывов прогремела также ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко было в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.
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