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Удары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

Удары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове - РИА Новости Крым, 16.07.2025

Удары по Украине: взрывы прогремели в Кривом Роге и Харькове

В ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В Кривом Роге и Харькове повреждены предприятия и вспыхнули пожары. Об этом сообщают местные власти. РИА Новости Крым, 16.07.2025

2025-07-16T07:03

2025-07-16T07:03

2025-07-16T07:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В ночь на среду на Украине прогремела серия взрывов. В Кривом Роге и Харькове повреждены предприятия и вспыхнули пожары. Об этом сообщают местные власти.Как заявил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, такого мощного удара по городу еще не было. По его данным, ночью прогремело как минимум 29 взрывов.Громкой ночь была и в Харькове. Там, по данным главы Харьковской областной администрации Олега Синегубова, за 20 минут прогремело как минимум 17 взрывов в Киевском районе города.Кроме того, ПВО работала ночью над Киевом и Одессой. В подконтрольной части Запорожской области за сутки зафиксировали больше 400 взрывов в 14 населенных пунктах, заявил назначенный украинскими властями глава военной администрации области Иван Федоров10 июля Киев находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Подольском районах города, сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко.Серия мощных взрывов прогремела также ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко было в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных киевским властям частях Херсонской и Запорожской областей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что пораженоУдары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на ВолыниМассированный удар "Кинжалами" нанесен по Киеву: что уничтожено

украина

харьков

харьковская область

кривой рог

днепропетровская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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