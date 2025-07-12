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Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 12.07.2025
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Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено
Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено - РИА Новости Крым, 12.07.2025
Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено
В ночь на 12 июля нанесен комбинированный ракетный удар по нескольким областям Украины. Об этом пишут украинские СМИ. РИА Новости Крым, 12.07.2025
2025-07-12T10:42
2025-07-12T10:57
удары по украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 12 июля нанесен комбинированный ракетный удар по нескольким областям Украины. Об этом пишут украинские СМИ."В Херсоне слышны взрывы", – сообщили в Telegram-канале "Общественного".Десять ударов было нанесено по Харькову, повреждено предприятие и складские помещения. Об этом написал мэр города Игорь Терехов."По предварительной информации, утром было нанесено 10 ударов по Харькову – двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Удар приняло на себя предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий", – сказано в сообщении Терехова.Также, по информации украинских СМИ, взрывы прогремели в Сумах, Луцке, Львове, Черновцах, Николаеве, Киеве, Харькове. Поражены объекты ВПК и инфраструктуры во Львове, аэродромы в Хмельницкой, Днепропетровской, Черновецкой областях.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар нанесен по военкомату в ОдессеРоссийские военные нанесли групповой удар по КиевуУдары по Украине: Киев под массированной атакой
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РИА Новости Крым
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удары по украине, украина, новости сво, новости
Комбинированные удары по нескольким областям Украины: что поражено

Удары по Украине - какие объекты поражены

10:42 12.07.2025 (обновлено: 10:57 12.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на 12 июля нанесен комбинированный ракетный удар по нескольким областям Украины. Об этом пишут украинские СМИ.
"В Херсоне слышны взрывы", – сообщили в Telegram-канале "Общественного".
Десять ударов было нанесено по Харькову, повреждено предприятие и складские помещения. Об этом написал мэр города Игорь Терехов.
"По предварительной информации, утром было нанесено 10 ударов по Харькову – двумя КАБами и восемью боевыми дронами. Удар приняло на себя предприятие. Было зафиксировано возгорание нескольких складских зданий", – сказано в сообщении Терехова.
Также, по информации украинских СМИ, взрывы прогремели в Сумах, Луцке, Львове, Черновцах, Николаеве, Киеве, Харькове. Поражены объекты ВПК и инфраструктуры во Львове, аэродромы в Хмельницкой, Днепропетровской, Черновецкой областях.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российская армия за неделю нанесла шесть групповых ударов по предприятиям военной промышленности, объектам энергетики, военным аэродромам и складам Украины.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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