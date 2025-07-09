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Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни
Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни - РИА Новости Крым, 09.07.2025
Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни
При ударах по Украине серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов страны, сообщают СМИ и мониторинговые Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 09.07.2025
2025-07-09T08:42
2025-07-09T08:42
2025-07-09T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. При ударах по Украине серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов страны, сообщают СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.Особенно громко этой ночью было в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Глава местной администрации Игорь Полищук заявил о самой масштабной атаке с использованием беспилотников и ракет. По словам мэра, на одном из предприятий вспыхнул пожар.Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео мощного пожара в Киевской области, который начался после взрывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни
Удары по Украине – серия мощных взрывов прогремела в Киеве и на Волыни
08:42 09.07.2025 (обновлено: 08:46 09.07.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. При ударах по Украине серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов страны, сообщают СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.
Особенно громко этой ночью было в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Глава местной администрации Игорь Полищук заявил о самой масштабной атаке с использованием беспилотников и ракет. По словам мэра, на одном из предприятий вспыхнул пожар.
Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.
Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео мощного пожара в Киевской области, который начался после взрывов.
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