https://crimea.ria.ru/20250709/udary-po-ukraine-segodnya-vzryvy-gremeli-v-kievom-i-lutske-1147818000.html

Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни

Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни - РИА Новости Крым, 09.07.2025

Удары по Украине сегодня: мощные взрывы гремели в Киеве и на Волыни

При ударах по Украине серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов страны, сообщают СМИ и мониторинговые Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T08:42

2025-07-09T08:42

2025-07-09T08:46

удары по украине

новости

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киевская область

волынская область

харьков

полтава

днепропетровск

львовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. При ударах по Украине серия мощных взрывов прогремела ночью и утром в среду в ряде регионов страны, сообщают СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.Особенно громко этой ночью было в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Глава местной администрации Игорь Полищук заявил о самой масштабной атаке с использованием беспилотников и ракет. По словам мэра, на одном из предприятий вспыхнул пожар.Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также подконтрольных частей Херсонской и Запорожской областей.Некоторые Telegram-каналы опубликовали видео мощного пожара в Киевской области, который начался после взрывов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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херсонская область

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2025

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