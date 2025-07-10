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Удары по Украине: Киев под массированной атакой - РИА Новости Крым, 10.07.2025
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Удары по Украине: Киев под массированной атакой
Удары по Украине: Киев под массированной атакой - РИА Новости Крым, 10.07.2025
Удары по Украине: Киев под массированной атакой
Киев в ночь на четверг находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.07.2025
2025-07-10T06:12
2025-07-10T06:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киев в ночь на четверг находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Сообщения мэра Киева о возгораниях в разных районах Киева стали поступать около двух часов ночи. Кличко сообщил о пожарах в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Подольском районах города.Местные СМИ и мониторинговые Telegram-каналы сообщили о взрывах в Борисполе, Белой Церкви и Буче Киевской области, а также в Днепропетровской, Тернопольской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, в Кировограде, Черновцах, Чернигове, Конотопе, Полтаве, а также в подконтрольных киевским властям Запорожье и Херсоне.Накануне ночью российские военные нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине.Серия мощных взрывов прогремела также ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.На прошлой неделе по Киеву был нанесен массированный удар "Кинжалами".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Удары по Украине: Киев под массированной атакой

Удары по Украине – Киев под массированной атакой

06:12 10.07.2025 (обновлено: 06:25 10.07.2025)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киев в ночь на четверг находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Сообщения мэра Киева о возгораниях в разных районах Киева стали поступать около двух часов ночи. Кличко сообщил о пожарах в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Подольском районах города.
Местные СМИ и мониторинговые Telegram-каналы сообщили о взрывах в Борисполе, Белой Церкви и Буче Киевской области, а также в Днепропетровской, Тернопольской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, в Кировограде, Черновцах, Чернигове, Конотопе, Полтаве, а также в подконтрольных киевским властям Запорожье и Херсоне.
Накануне ночью российские военные нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине.
Серия мощных взрывов прогремела также ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.
На прошлой неделе по Киеву был нанесен массированный удар "Кинжалами".
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КиевУдары по УкраинеНовостиКиевская областьДнепропетровская областьТернопольская областьНиколаевская областьХарьковская областьПолтавская областьСумская областьЗапорожьеХерсон
 
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