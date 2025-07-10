https://crimea.ria.ru/20250710/udary-po-ukraine-kiev-pod-massirovannoy-atakoy-1147842766.html

Удары по Украине: Киев под массированной атакой

Удары по Украине: Киев под массированной атакой - РИА Новости Крым, 10.07.2025

Удары по Украине: Киев под массированной атакой

Киев в ночь на четверг находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. РИА Новости Крым, 10.07.2025

2025-07-10T06:12

2025-07-10T06:12

2025-07-10T06:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Киев в ночь на четверг находился под массированной атакой – пожары зафиксированы в нескольких районах города, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.Сообщения мэра Киева о возгораниях в разных районах Киева стали поступать около двух часов ночи. Кличко сообщил о пожарах в Шевченковском, Дарницком, Соломенском, Голосеевском, Оболонском, Подольском районах города.Местные СМИ и мониторинговые Telegram-каналы сообщили о взрывах в Борисполе, Белой Церкви и Буче Киевской области, а также в Днепропетровской, Тернопольской, Николаевской, Харьковской, Полтавской, Сумской областях, в Кировограде, Черновцах, Чернигове, Конотопе, Полтаве, а также в подконтрольных киевским властям Запорожье и Херсоне.Накануне ночью российские военные нанесли групповой удар "Кинжалами" по военным аэродромам на Украине.Серия мощных взрывов прогремела также ночью и утром в среду в ряде регионов Украины. Особенно громко в Луцке (административный центр Волынской области на западной Украине). Кроме того, взрывы прогремели в Киеве и области, Харькове, Полтаве, Днепропетровске, Львовской, Житомирской, Черкасской, Сумской областях, а также на подконтрольных Украине частях Херсонской и Запорожской областей.На прошлой неделе по Киеву был нанесен массированный удар "Кинжалами".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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