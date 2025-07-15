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Четыре поселка обесточены под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Четыре поселка обесточены под Симферополем
Четыре поселка обесточены под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Четыре поселка обесточены под Симферополем
Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T14:52
2025-07-15T15:44
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным компании, свет отсутствует в населенных пунктах Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Аварийные бригады работают над устранением аварии.Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", новости крыма, электросети крыма, электричество, электроэнергия, отключение электроэнергии
Четыре поселка обесточены под Симферополем

Под Симферополем обесточены четыре поселка

14:52 15.07.2025 (обновлено: 15:44 15.07.2025)
 
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Электроподстанции в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
По данным компании, свет отсутствует в населенных пунктах Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Аварийные бригады работают над устранением аварии.
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", – проинформировали в пресс-службе организации.
Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.
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Симферопольский районГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаЭлектросети КрымаЭлектричествоЭлектроэнергияОтключение электроэнергии
 
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