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Четыре поселка обесточены под Симферополем
Четыре поселка обесточены под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Четыре поселка обесточены под Симферополем
Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T14:52
2025-07-15T14:52
2025-07-15T15:44
симферопольский район
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отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным компании, свет отсутствует в населенных пунктах Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Аварийные бригады работают над устранением аварии.Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Четыре поселка обесточены под Симферополем
Под Симферополем обесточены четыре поселка
14:52 15.07.2025 (обновлено: 15:44 15.07.2025)