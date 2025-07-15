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Четыре поселка обесточены под Симферополем

Четыре поселка обесточены под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Четыре поселка обесточены под Симферополем

Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T14:52

2025-07-15T14:52

2025-07-15T15:44

симферопольский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Четыре населенных пункта Симферопольского района обесточены во вторник днем из-за аварии на сетях, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".По данным компании, свет отсутствует в населенных пунктах Трудовое, Мазанка, Живописное и Урожайное. Аварийные бригады работают над устранением аварии.Утром во вторник часть Феодосии осталась без энергоснабжения из-за аварии на линии. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя остались без электроэнергии днем во вторник.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферопольский район

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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