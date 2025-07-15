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Более 30 улиц в Симферополе остались без света - РИА Новости Крым, 15.07.2025
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Более 30 улиц в Симферополе остались без света
Более 30 улиц в Симферополе остались без света - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Более 30 улиц в Симферополе остались без света
Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя днем во вторник остались без электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T12:31
2025-07-15T12:37
симферополь
гуп рк "крымэнерго"
электричество
электроэнергия
электросети крыма
новости крыма
отключение электроэнергии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя днем во вторник остались без электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".По данным предприятия, без света улицы Археологическая, Алима Азамат, Балаклавская, Бархатовой, Батаева, Братская, Высотная, Дарвина, Долетова, Досычева, Инге, Интернациональная, Жидкова, Жирова, Кизиловая, Крылова, Лозовая, Неапольская, Насосная, Нестерова, Малофонтанная, Марьинская, Петровская балка, Перевальная, Петровского, Полигонная, Производственная, Скифская, Тарабукина, Токарева, Цветочная, Чехова и прилегающие к ним улицы и переулки.Также электричества нет в переулках Братский, Верхний, Каменный, Крайний, Крылова, Лозовой, Нагорный, Нижнепетровский, Петровский, Полигонный, Пролетный, Скалистый и проездах 1 Петровский, 2 Петровский, а также в тупиках Марьинский, Петровский, Чеховский и прилегающих к ним улицах и переулках. Без света остался жилой квартал "Бектемир" и ГСК "Пневматика-2".Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Коктебеле открыли крупную электроподстанциюВ "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятияНовым регионам закупят трансформаторы и подстанции на 5 млрд рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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Более 30 улиц в Симферополе остались без света

В Симферополе обесточены более 30 улиц и прилегающие переулки

12:31 15.07.2025 (обновлено: 12:37 15.07.2025)
 
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ЛЭП
© Администрация Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Жители более чем 30 улиц и прилегающих переулков Симферополя днем во вторник остались без электроэнергии. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
По данным предприятия, без света улицы Археологическая, Алима Азамат, Балаклавская, Бархатовой, Батаева, Братская, Высотная, Дарвина, Долетова, Досычева, Инге, Интернациональная, Жидкова, Жирова, Кизиловая, Крылова, Лозовая, Неапольская, Насосная, Нестерова, Малофонтанная, Марьинская, Петровская балка, Перевальная, Петровского, Полигонная, Производственная, Скифская, Тарабукина, Токарева, Цветочная, Чехова и прилегающие к ним улицы и переулки.
Также электричества нет в переулках Братский, Верхний, Каменный, Крайний, Крылова, Лозовой, Нагорный, Нижнепетровский, Петровский, Полигонный, Пролетный, Скалистый и проездах 1 Петровский, 2 Петровский, а также в тупиках Марьинский, Петровский, Чеховский и прилегающих к ним улицах и переулках. Без света остался жилой квартал "Бектемир" и ГСК "Пневматика-2".
Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа, уточнили в "Крымэнерго".
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В Коктебеле открыли крупную электроподстанцию
В "Крымэнерго" предупредили о фейковой странице гендиректора предприятия
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СимферопольГУП РК "Крымэнерго"ЭлектричествоЭлектроэнергияЭлектросети КрымаНовости КрымаОтключение электроэнергии
 
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