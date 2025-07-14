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Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей
Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей
В России утвердили дополнительные меры поддержки для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T20:43
2025-07-14T20:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В России утвердили дополнительные меры поддержки для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба правительства РФ.Согласно новым правилам, в 2025 году размер отчислений в фонд персональной ответственности будет снижен с 1% до 0,75% от общей стоимости туристических продуктов, реализованных в 2024 году. Также изменены сроки уплаты этих взносов: вместо двух этапов – 15 июля и 15 октября 2025 года – его можно будет внести единым платежом до 15 января 2026 года.Подобные меры поддержки уже применялись ранее – в 2021 и 2022 годах – в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19 и последующим санкционным давлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеЗапрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму
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Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей

Правительство снизило взносы для туроператоров выездного туризма и отсрочило платежи

20:43 14.07.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ аэропорту Симферополь
В аэропорту Симферополь - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В России утвердили дополнительные меры поддержки для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба правительства РФ.
Согласно новым правилам, в 2025 году размер отчислений в фонд персональной ответственности будет снижен с 1% до 0,75% от общей стоимости туристических продуктов, реализованных в 2024 году. Также изменены сроки уплаты этих взносов: вместо двух этапов – 15 июля и 15 октября 2025 года – его можно будет внести единым платежом до 15 января 2026 года.
"Решение направлено на поддержку представителей туристической отрасли в условиях ограничений, вызванных геополитической ситуацией на Ближнем Востоке. Высвобождаемые средства будут в том числе направлены на возврат денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", – отмечается в публикации.
Подобные меры поддержки уже применялись ранее – в 2021 и 2022 годах – в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19 и последующим санкционным давлением.
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