https://crimea.ria.ru/20250714/turoperatoram-prostili-milliony-kto-i-kogda-poluchit-otsrochku-platezhey-1147934882.html

Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей

Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Туроператорам простили миллионы: кто и когда получит отсрочку платежей

В России утвердили дополнительные меры поддержки для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба правительства РФ. РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T20:43

2025-07-14T20:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля – РИА Новости Крым. В России утвердили дополнительные меры поддержки для туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, сообщает пресс-служба правительства РФ.Согласно новым правилам, в 2025 году размер отчислений в фонд персональной ответственности будет снижен с 1% до 0,75% от общей стоимости туристических продуктов, реализованных в 2024 году. Также изменены сроки уплаты этих взносов: вместо двух этапов – 15 июля и 15 октября 2025 года – его можно будет внести единым платежом до 15 января 2026 года.Подобные меры поддержки уже применялись ранее – в 2021 и 2022 годах – в ответ на кризис, вызванный пандемией COVID-19 и последующим санкционным давлением.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июлеКрымские курорты вошли в топ-10 экономичных направлений в июлеЗапрос на развлечения - чего хочет турист от отдыха в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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