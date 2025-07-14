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Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
Пособие по беременности и родам для женщин, которые становятся матерями во время очной учебы в вузах, в среднем вырастет до 90 тысяч рублей уже с сентября... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:44
2025-07-14T14:44
новости
семья
россия
владимир путин (политик)
общество
татьяна голикова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Пособие по беременности и родам для женщин, которые становятся матерями во время очной учебы в вузах, в среднем вырастет до 90 тысяч рублей уже с сентября текущего года. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в раках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.Законопроект внесен в парламент правительством России 23 мая. До настоящего времени размер пособия рассчитывался исходя из стипендии и составлял от 9 333 до 23 333 рублей за весь 140-дневный период отпуска по беременности и родам.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейСколько семей в Крыму улучшили жилищные условия за счет маткапиталаКак потратить материнский капитал на образование
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, семья, россия, владимир путин (политик), общество, татьяна голикова
Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты

Голикова: пособие по беременности и родам для студентов вырастет до 90 тысяч с сентября

14:44 14.07.2025
 
© Depositphotos / jukai5Беременность
Беременность
© Depositphotos / jukai5
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Пособие по беременности и родам для женщин, которые становятся матерями во время очной учебы в вузах, в среднем вырастет до 90 тысяч рублей уже с сентября текущего года. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в раках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Мы приняли решение, и с 1 сентября 2025 года это будет реализовано, что молодым женщинам которые обучаются по очной форме обучения пособия по беременности и родам будет теперь платиться не от стипендии, размер которой не большой – 2-5 тысяч рублей, а в зависимости от прожиточного минимума в регионе проживания", - сказал Голикова.
Законопроект внесен в парламент правительством России 23 мая. До настоящего времени размер пособия рассчитывался исходя из стипендии и составлял от 9 333 до 23 333 рублей за весь 140-дневный период отпуска по беременности и родам.
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НовостисемьяРоссияВладимир Путин (политик)ОбществоТатьяна Голикова
 
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14:44Пособие по беременности для студенток - когда повысят выплаты
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