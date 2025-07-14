https://crimea.ria.ru/20250714/mnogodetnym-mamam-povysyat-pensii-i-vyplaty-1147938521.html

Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты

Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты - РИА Новости Крым, 14.07.2025

Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты

Многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 14.07.2025

2025-07-14T14:49

2025-07-14T14:49

2025-07-14T15:06

выплаты и компенсации

пособия и выплаты

семья

татьяна голикова

владимир путин (политик)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/34/1115113441_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_0569a23a14a5cef1c846d4f958a2a307.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.Еще одна мера, по ее словам, касается приравнивания Матери-Героини по льготам к Героям Труда."Это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тысячи рублей или, если захотят, смогут получать натуральные льготы. После того, как наступит пенсионный возраст, дополнительная выплата к пенсии составит 32 тысячи рублей. При этом, по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона, а пересчитаем пенсии", - проинформировала замглавы правительства.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейПедагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условияДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выплаты и компенсации, пособия и выплаты, семья, татьяна голикова, владимир путин (политик), россия