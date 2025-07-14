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Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты - РИА Новости Крым, 14.07.2025
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Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты
Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты - РИА Новости Крым, 14.07.2025
Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты
Многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат. Об этом в понедельник... РИА Новости Крым, 14.07.2025
2025-07-14T14:49
2025-07-14T15:06
выплаты и компенсации
пособия и выплаты
семья
татьяна голикова
владимир путин (политик)
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.Еще одна мера, по ее словам, касается приравнивания Матери-Героини по льготам к Героям Труда."Это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тысячи рублей или, если захотят, смогут получать натуральные льготы. После того, как наступит пенсионный возраст, дополнительная выплата к пенсии составит 32 тысячи рублей. При этом, по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона, а пересчитаем пенсии", - проинформировала замглавы правительства.Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России семьи с двумя и более детьми смогут получить до 189 тысяч рублейПедагоги в Крыму могут оформить пенсию досрочно - условияДополнительные выходные для родителей детей с инвалидностью: как получить
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выплаты и компенсации, пособия и выплаты, семья, татьяна голикова, владимир путин (политик), россия
Многодетным мамам повысят пенсии и выплаты

Голикова: многодетным матерям повысят пенсии и выплаты

14:49 14.07.2025 (обновлено: 15:06 14.07.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры
Женщина держит пенсионное удостоверение и денежные купюры - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Многодетным матерям повысят пенсии, а Матерей-Героинь приравняют по льготам к Героям Труда, что повысит размер ежемесячных выплат. Об этом в понедельник сообщила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в рамках совещания по социальным вопросам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Недавно правительством одобрены законопроекты, и они внесены в Госдуму для принятия, касающиеся изменений пенсионного обеспечения многодетных матерей. Речь идет о снятии ограничения: раньше мы в стаж работы засчитывали 1,5 года на четыре ребенка, теперь это ограничение снято, и теперь, сколько детей, столько и будет засчитываться в стаж", – сказала Голикова.
Еще одна мера, по ее словам, касается приравнивания Матери-Героини по льготам к Героям Труда.
"Это будет означать, что ежемесячно они будут получать 72 тысячи рублей или, если захотят, смогут получать натуральные льготы. После того, как наступит пенсионный возраст, дополнительная выплата к пенсии составит 32 тысячи рублей. При этом, по той части, которая касается пенсионного обеспечения, мы приняли решение не с даты вступления в силу закона, а пересчитаем пенсии", - проинформировала замглавы правительства.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству распространить на матерей-героинь социальные льготы Героев Труда РФ с 1 января текущего года.
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Выплаты и компенсацииПособия и выплатысемьяТатьяна ГоликоваВладимир Путин (политик)Россия
 
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