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Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды

Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды - РИА Новости Крым, 13.07.2025

Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды

Электросамокаты, мобильные телефоны и другие устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, способны взрываться и вызывать пожар из-за перегрева или от... РИА Новости Крым, 13.07.2025

2025-07-13T07:52

2025-07-13T07:52

2025-07-13T08:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Электросамокаты, мобильные телефоны и другие устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, способны взрываться и вызывать пожар из-за перегрева или от ударов. Об этом рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.На этой неделе в Ялте в одном из магазинов на пляже взорвался электросамокат, стоявший на зарядке в полуоткрытом помещении, что привело к пожару. Как рассказали в МЧС, взрыв спровоцировала жара.Он отметил, что литиевые батареи получили большое распространение благодаря своей огромной емкости: они могут вмещать в себя в 5 раз больше энергии, чем обычные свинцово-кислотные. Однако именно из-за этого литиевые аккумуляторы и в разы небезопасное при перегреве, предупредил инженер.Причиной возгорания батареи может стать также ее сильное сотрясение при выполнении на самокате трюков до того, как его поставили на зарядку, добавил он."Литиевая батарея еще не терпит ударов. И если он был, то это тоже могло послужить причиной ее возгорания", – заметил Артамонов.Он подчеркнул, что литиевые батареи есть не только в электросамокатах, а почти во всех устройствах, имеющих запас энергии, то есть буквально в каждом мобильном телефоне.А если вы оставите мобильные телефоны на зарядке в таком месте, где на него будут падать прямые солнечные лучи, то это еще больше увеличит риск ЧП, добавил он.Инженер уточнил, что более дорогая техника имеет защиту от перегрева. В таком случае на устройствах возникает надпись, которая гласит, что телефон (другой гаджет, самокат или электроприбор) перегрелся и будет выключен автоматически. Но это не значит, что даже небольшой перегрев никак не отразится на функциональности прибора в дальнейшем, поэтому так или иначе таких ситуаций следует избегать, советует он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему взрываются мобильные телефоныМогут ли взорваться телефоны после онлайн-атакВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, совет эксперта, юрий артамонов, взрыв, электросамокаты в крыму, бытовая техника, общество