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Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды - РИА Новости Крым, 13.07.2025
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https://crimea.ria.ru/20250713/pochemu-vryvayutsya-elektrosamokaty-i-telefony-i-kak-ne-dopustit-bedy-1147851127.html
Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды - РИА Новости Крым, 13.07.2025
Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды
Электросамокаты, мобильные телефоны и другие устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, способны взрываться и вызывать пожар из-за перегрева или от... РИА Новости Крым, 13.07.2025
2025-07-13T07:52
2025-07-13T08:52
мнения
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
юрий артамонов
взрыв
электросамокаты в крыму
бытовая техника
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Электросамокаты, мобильные телефоны и другие устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, способны взрываться и вызывать пожар из-за перегрева или от ударов. Об этом рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.На этой неделе в Ялте в одном из магазинов на пляже взорвался электросамокат, стоявший на зарядке в полуоткрытом помещении, что привело к пожару. Как рассказали в МЧС, взрыв спровоцировала жара.Он отметил, что литиевые батареи получили большое распространение благодаря своей огромной емкости: они могут вмещать в себя в 5 раз больше энергии, чем обычные свинцово-кислотные. Однако именно из-за этого литиевые аккумуляторы и в разы небезопасное при перегреве, предупредил инженер.Причиной возгорания батареи может стать также ее сильное сотрясение при выполнении на самокате трюков до того, как его поставили на зарядку, добавил он."Литиевая батарея еще не терпит ударов. И если он был, то это тоже могло послужить причиной ее возгорания", – заметил Артамонов.Он подчеркнул, что литиевые батареи есть не только в электросамокатах, а почти во всех устройствах, имеющих запас энергии, то есть буквально в каждом мобильном телефоне.А если вы оставите мобильные телефоны на зарядке в таком месте, где на него будут падать прямые солнечные лучи, то это еще больше увеличит риск ЧП, добавил он.Инженер уточнил, что более дорогая техника имеет защиту от перегрева. В таком случае на устройствах возникает надпись, которая гласит, что телефон (другой гаджет, самокат или электроприбор) перегрелся и будет выключен автоматически. Но это не значит, что даже небольшой перегрев никак не отразится на функциональности прибора в дальнейшем, поэтому так или иначе таких ситуаций следует избегать, советует он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему взрываются мобильные телефоныМогут ли взорваться телефоны после онлайн-атакВ Крыму поймали полтысячи нарушителей противопожарного режима
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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мнения, совет эксперта, юрий артамонов, взрыв, электросамокаты в крыму, бытовая техника, общество
Почему взрываются электросамокаты и телефоны и как не допустить беды

Электроприборы на литиевых батареях взрываются от перегрева или ударов – эксперт

07:52 13.07.2025 (обновлено: 08:52 13.07.2025)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДевушки на электросамокатах
Девушки на электросамокатах - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Электросамокаты, мобильные телефоны и другие устройства, работающие на литиевых аккумуляторах, способны взрываться и вызывать пожар из-за перегрева или от ударов. Об этом рассказал инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.
На этой неделе в Ялте в одном из магазинов на пляже взорвался электросамокат, стоявший на зарядке в полуоткрытом помещении, что привело к пожару. Как рассказали в МЧС, взрыв спровоцировала жара.
"Эксплуатировать и разряжать аккумуляторную батарею литиевую можно до 60 градусов. А заряжать можно только до 45 градусов. И если температура аккумуляторной батареи будет выше, то могут произойти необратимые последствия – такие, как были в Ялте", – прокомментировал Артамонов.
Он отметил, что литиевые батареи получили большое распространение благодаря своей огромной емкости: они могут вмещать в себя в 5 раз больше энергии, чем обычные свинцово-кислотные. Однако именно из-за этого литиевые аккумуляторы и в разы небезопасное при перегреве, предупредил инженер.
"Все эти батареи, если их сейчас оставить на солнце, могут либо повредиться и потерять емкость, либо всю ее выплеснуть лавинообразно наружу, то есть взорваться. А у нас очень большая температура, когда светит в солнце. Сейчас даже в тени она может доходить до 40 градусов. А если оставить самокат на открытом солнце, то может вырасти еще больше", – сказал Артамонов.
Причиной возгорания батареи может стать также ее сильное сотрясение при выполнении на самокате трюков до того, как его поставили на зарядку, добавил он.
"Литиевая батарея еще не терпит ударов. И если он был, то это тоже могло послужить причиной ее возгорания", – заметил Артамонов.
Он подчеркнул, что литиевые батареи есть не только в электросамокатах, а почти во всех устройствах, имеющих запас энергии, то есть буквально в каждом мобильном телефоне.
"И если в автомобиле положить у лобового стекла телефон, то там он однозначно перегреется, и вы можете кроме телефона, еще и автомобиль потерять. Поэтому ни в коем случае не допускайте перегрева телефона", – предупредил Артамонов.
А если вы оставите мобильные телефоны на зарядке в таком месте, где на него будут падать прямые солнечные лучи, то это еще больше увеличит риск ЧП, добавил он.
Инженер уточнил, что более дорогая техника имеет защиту от перегрева. В таком случае на устройствах возникает надпись, которая гласит, что телефон (другой гаджет, самокат или электроприбор) перегрелся и будет выключен автоматически. Но это не значит, что даже небольшой перегрев никак не отразится на функциональности прибора в дальнейшем, поэтому так или иначе таких ситуаций следует избегать, советует он.
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