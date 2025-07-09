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В МЧС назвали причину пожара в магазине на пляже Ялты

В МЧС назвали причину пожара в магазине на пляже Ялты - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В МЧС назвали причину пожара в магазине на пляже Ялты

Причиной возгорания одного из магазинов на пляже Ялты стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова. Транспортное средство находилось на... РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T11:26

2025-07-09T11:26

2025-07-09T11:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Причиной возгорания одного из магазинов на пляже Ялты стал взрыв самоката из-за аномальной жары на территории полуострова. Транспортное средство находилось на зарядке в полуоткрытом подвальном помещении. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.Часом ранее в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты. Пострадавших нет.Спасатели уточнили, что возгорание было ликвидировано до прибытия подразделений МЧС России на площади один квадратный метр.Пожар потушил сотрудник МЧС, который отдыхал поблизости, находясь в отпуске – майор внутренней службы Эдгар Закарян, руководитель дежурной смены оперативно-координационного отделения. Спасатель не дал распространиться огню на другие транспортные средства, подчеркнули в пресс-службе ведомства.На данный момент дознаватели МЧС России проводят проверку. Прокуратура Крыма взяла под контроль установление обстоятельств происшествия.Накануне в главке МЧС России по Крыму сообщили, что за минувшие сутки в регионе произошло 29 пожаров, из них 19 были связаны с возгоранием сухой растительности. В Крыму у трассы Саки – Евпатория выгорело 200 квадратов сухой травы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе загорелась жилая многоэтажкаПожар под Симферополем охватил два гектараВ Казани во время испытаний летательный аппарат рухнул на жилой дом

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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