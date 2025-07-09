В Ялте на пляже загорелся магазин
В Ялте на пляже произошел пожар в одном из магазинов
10:40 09.07.2025 (обновлено: 10:47 09.07.2025)
© Скриншот видеоПожар в магазине на пляже Ялты
© Скриншот видео
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пожар на пляже в Ялте произошел одном из магазинов, пострадавших нет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.
В среду утром в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты.
"В 09:57 поступило сообщение о задымлении в одноэтажном здании по адресу: Ялта, ул. Ленина. Направлены два пожарно-спасательных автомобиля. Проведена разведка. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, возгорание произошло в магазине на площади один квадратный метр. Пожар потушили до прибытия подразделений МЧС России.
Накануне в главке МЧС России по Крыму сообщили, что за минувшие сутки в регионе произошло 29 пожаров, из них 19 были связаны с возгоранием сухой растительности. В Крыму у трассы Саки – Евпатория выгорело 200 квадратов сухой травы
В понедельник в селе Мирное под Симферополем сгорело два гектара сухой растительности. Существовала угроза населенному пункту, но благодаря оперативным действиям специалистов МЧС России распространение огня не допущено.
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