https://crimea.ria.ru/20250709/v-yalte-na-plyazhe-zagorelsya-magazin-1147820076.html

В Ялте на пляже загорелся магазин

В Ялте на пляже загорелся магазин - РИА Новости Крым, 09.07.2025

В Ялте на пляже загорелся магазин

Пожар на пляже в Ялте произошел одном из магазинов, пострадавших нет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму. РИА Новости Крым, 09.07.2025

2025-07-09T10:40

2025-07-09T10:40

2025-07-09T10:47

ялта

происшествия

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Пожар на пляже в Ялте произошел одном из магазинов, пострадавших нет. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Крыму.В среду утром в соцсетях появилась информация о взрыве и пожаре в одном из магазинов на Приморском пляже Ялты.По данным ведомства, возгорание произошло в магазине на площади один квадратный метр. Пожар потушили до прибытия подразделений МЧС России.Накануне в главке МЧС России по Крыму сообщили, что за минувшие сутки в регионе произошло 29 пожаров, из них 19 были связаны с возгоранием сухой растительности. В Крыму у трассы Саки – Евпатория выгорело 200 квадратов сухой травыВ понедельник в селе Мирное под Симферополем сгорело два гектара сухой растительности. Существовала угроза населенному пункту, но благодаря оперативным действиям специалистов МЧС России распространение огня не допущено.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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