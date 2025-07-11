https://crimea.ria.ru/20250711/v-krymu-vyplatyat-po-200-tysyach-voevavshim-na-svo-do-nachala-mobilizatsii-1147874584.html

В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации

В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации - РИА Новости Крым, 11.07.2025

В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации

В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 11.07.2025

2025-07-11T12:36

2025-07-11T12:36

2025-07-11T12:56

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сергей аксенов

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выплаты и компенсации

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Речь идет о периоде с 24 февраля до 21 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму."Выплата будет производиться гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный выше период на военную службу из пункта отбора, расположенного в нашем регионе, или из подразделений военного комиссариата в муниципальных образованиях республики, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО", – объяснил Аксенов.Кроме того, он добавил, что равные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства. В настоящее время готовятся соответствующие документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапКабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, вооруженные силы россии