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В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации
В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации - РИА Новости Крым, 11.07.2025
В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации
В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T12:36
2025-07-11T12:56
крым
новости крыма
сергей аксенов
новости сво
помощь бойцам сво
выплаты и компенсации
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.Речь идет о периоде с 24 февраля до 21 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму."Выплата будет производиться гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный выше период на военную службу из пункта отбора, расположенного в нашем регионе, или из подразделений военного комиссариата в муниципальных образованиях республики, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО", – объяснил Аксенов.Кроме того, он добавил, что равные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства. В настоящее время готовятся соответствующие документы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму участникам СВО быстрее и проще получить миллион вместо земли Выдача земли участникам СВО - когда в Крыму начнется новый этапКабмин утвердил порядок выплат 6 млн ополченцам Донбасса с инвалидностью
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крым, новости крыма, сергей аксенов, новости сво, помощь бойцам сво, выплаты и компенсации, вооруженные силы россии
В Крыму выплатят по 200 тысяч воевавшим на СВО до начала мобилизации

В Крыму выплатят по 200 тысяч рублей воевавшим на СВО до начала мобилизации или их семьям

12:36 11.07.2025 (обновлено: 12:56 11.07.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. В Крыму назначат единовременные выплаты в размере 200 тысяч рублей для военнослужащих, участвовавши в СВО до начала мобилизации. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Речь идет о периоде с 24 февраля до 21 сентября 2022 года. Аксенов отметил, что данная категория бойцов не попадает под действие указа президента РФ о единовременных выплатах военнослужащим, поэтому принято решение компенсировать им указанную сумму.
"Выплата будет производиться гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства в Республике Крым и поступившим в указанный выше период на военную службу из пункта отбора, расположенного в нашем регионе, или из подразделений военного комиссариата в муниципальных образованиях республики, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ для выполнения задач СВО", – объяснил Аксенов.
Кроме того, он добавил, что равные выплаты будут предоставлены членам семей погибших военнослужащих, которые не получили региональную поддержку, в дополнение к уже действующим мерам поддержки со стороны государства. В настоящее время готовятся соответствующие документы.
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КрымНовости КрымаСергей АксеновНовости СВОПомощь бойцам СВОВыплаты и компенсацииВооруженные силы России
 
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