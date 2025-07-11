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США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов - РИА Новости Крым, 11.07.2025
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США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов
США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов - РИА Новости Крым, 11.07.2025
США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов
США продлят оказание помощи Украине по линии безопасности до 2028 года. На эти цели в американский оборонный бюджет на 2026 год заложено 500 миллионов долларов. РИА Новости Крым, 11.07.2025
2025-07-11T21:22
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сша
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. США продлят оказание помощи Украине по линии безопасности до 2028 года. На эти цели в американский оборонный бюджет на 2026 год заложено 500 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет сената Штатов по вооруженным силам.Отмечается, что голосование за документ проходило за закрытыми дверями. 26 членов проголосовали в поддержку законопроекта и один - против. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 миллионов долларов. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Киеву.На этой неделе американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке. Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что это говорит об истощении арсеналов Пентагона и о более сильных позициях израильского лобби в Вашингтоне.Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что по указанию Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. При этом, как пишет Wall Street Journal, Трамп выразил готовность предоставить столько военной помощи, сколько сможет.В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение"Смешные объемы" оружия: украинское лобби в США проиграло израильскомуСША милитаризируют Европу для давления на Россию – мнение
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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сша, украина, поставки западного оружия украине, в мире, деньги, новости, бюджет, новости сво
США увеличат помощь Украине до 500 млн долларов

США до 500 миллионов долларов увеличили помощь Украине

21:22 11.07.2025
 
© MANDEL NGANМемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
Мемориальная доска Министерства обороны возле Пентагона в Вашингтоне. Фото MANDEL NGAN / AFP
© MANDEL NGAN
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. США продлят оказание помощи Украине по линии безопасности до 2028 года. На эти цели в американский оборонный бюджет на 2026 год заложено 500 миллионов долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на комитет сената Штатов по вооруженным силам.
Отмечается, что голосование за документ проходило за закрытыми дверями. 26 членов проголосовали в поддержку законопроекта и один - против. Теперь законопроект предстоит утвердить полному составу сената, а затем он отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.
"Продлевает инициативу по содействию безопасности Украины (USAI) до 2028 года и увеличивает утвержденное финансирование до 500 миллионов долларов США", - говорится в одобренном комитетом законопроекте.
В этом году бюджет помощи Украине по линии безопасности составляет 300 миллионов долларов. При этом законопроект обязывает Пентагон продолжать предоставлять разведданные Киеву.
"Обязывает министра обороны продолжать оказывать разведывательную поддержку, включая сбор информации, разведданных и изображений для правительства Украины", - говорится в документе.
На этой неделе американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп пообещал немедленно отправить Киеву 10 ракет-перехватчиков Patriot — меньше, чем планировалось в приостановленной поставке. Политолог-американист Малек Дудаков отметил, что это говорит об истощении арсеналов Пентагона и о более сильных позициях израильского лобби в Вашингтоне.
Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл ранее заявил, что по указанию Трампа Украине направят дополнительное оборонительное вооружение. При этом, как пишет Wall Street Journal, Трамп выразил готовность предоставить столько военной помощи, сколько сможет.
В понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила журналистам, что пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам.
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